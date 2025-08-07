Китайская компания DJI, лидер на рынке беспилотных летательных аппаратов, выпустила робот-пылесос, который оснащен технологией обхода препятствий как у дронов. Товар попадает под государственную субсидию в размере 15% на электронику и сопровождается дополнительной скидкой в $42 от DJI, сообщает South China Morning Post. За первые сутки новинку приобрели 4,3 тыс. раз.

Screen shot: Youtube Smart Home 101

Согласно заявлению на официальном акаунте DJI в приложении WeChat, робот-пылесос Romo оснащен бинокульной системой обзора «рыбий глаз» и тремя широкоугольными лидар-сенсорами. Это помогает аппарату определять расстояние до объектов и обходить мелкие предметы по типу игральных карт и тонких проводов. Устройство также может справляться с темными углами, отражающими поверхностями и прозрачными предметами, которые зачастую мешают другим роботам-пылесосам. Всё это дает пылесосу Romo серьезное преимущество на рынке, поскольку для его создания компания DJI использовала те же технологии, что и для своих дронов.

У пылесоса еще есть роботизированные руки и две роликовые щетки, которые адаптируются под разные типы напольных покрытий и автоматически поднимаются при переходе с одной поверхности на другую.

Заряда аккумулятора хватает на три часа, благодаря чему пылесос успевает очистить 178 кв. м — это от четырех до семи комнат. Перезарядка требует только 2,5 часа. Также робот способен регулировать объем воды и автоматически добавлять больше.

Пользователи при этом могут дистанционно подключаться к пылесосу с телефона и наблюдать за его работой через камеру.



Новый робот-пылесос, пока доступный только в Китае, за первые сутки был продан тиражом более 4300 штук на платформах Alibaba Group Holding’s Tmall и JD.com. Другие площадки пока не раскрывали объем продаж.