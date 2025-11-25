Новости

Для бизнеса будет разработан единый стандарт цифровой маркировки

Росстандарт утвердил план разработки национального ГОСТа по цифровой маркировке продукции на 2026 год. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства, работа над стандартом «Система цифровой маркировки и прослеживаемости продукции: ключевые требования. Термины и определения» начнется в июне 2026 года и должна быть завершена к декабрю 2027 года.

Freepik

Проект стандарта сначала пройдет экспертизу российскими специалистами, а после национального утверждения может быть предложен для межгосударственного рассмотрения в рамках ЕАЭС и СНГ.

Такой поэтапный подход, по словам представителя Росстандарта, ускоряет согласование с другими странами, поскольку основное содержание документа уже будет детально проработано с российским экспертным сообществом.

Прочитайте также

Как промышленные парки становятся драйвером роста для малого и среднего бизнеса в России

Межгосударственный совет по стандартизации СНГ пока еще не получал официального предложения о разработке данного ГОСТа. Инициатива также находится на рассмотрении в Минпромторге, Минфине и Минэке России.

Как пояснил источник, знакомый с ходом внедрения маркировки, новый стандарт необходим для унификации понятийного аппарата всех систем маркировки и прослеживаемости продукции. Его внедрение позволит стандартизировать цифровые решения, минимизировать риски сбоев, предотвратить блокировку товарооборота и обеспечить совместимость программного обеспечения с системами учета и контрольно-кассовой техникой.

Темы
2025 государство