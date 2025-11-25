Росстандарт утвердил план разработки национального ГОСТа по цифровой маркировке продукции на 2026 год. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства, работа над стандартом «Система цифровой маркировки и прослеживаемости продукции: ключевые требования. Термины и определения» начнется в июне 2026 года и должна быть завершена к декабрю 2027 года.

Проект стандарта сначала пройдет экспертизу российскими специалистами, а после национального утверждения может быть предложен для межгосударственного рассмотрения в рамках ЕАЭС и СНГ.

Такой поэтапный подход, по словам представителя Росстандарта, ускоряет согласование с другими странами, поскольку основное содержание документа уже будет детально проработано с российским экспертным сообществом.

Межгосударственный совет по стандартизации СНГ пока еще не получал официального предложения о разработке данного ГОСТа. Инициатива также находится на рассмотрении в Минпромторге, Минфине и Минэке России.

Как пояснил источник, знакомый с ходом внедрения маркировки, новый стандарт необходим для унификации понятийного аппарата всех систем маркировки и прослеживаемости продукции. Его внедрение позволит стандартизировать цифровые решения, минимизировать риски сбоев, предотвратить блокировку товарооборота и обеспечить совместимость программного обеспечения с системами учета и контрольно-кассовой техникой.