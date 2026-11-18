Банк России планирует до конца 2026 года разрешить банкам не увеличивать резервы по корпоративным кредитам, если долговая нагрузка заемщика резко выросла, но прежде оставалась умеренной. Послабление коснется компаний, которым требуется реструктуризация из-за временного ухудшения финансового положения. Об этом регулятор сообщил в ответе на запрос РБК.

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Сейчас банки могут не досоздавать резервы при реструктуризации, если заемщик относится к МСП и работает в регионе с режимом ЧС или контртеррористической операции. Еще одно основание — хорошее или среднее качество обслуживания долга и показатель долг/EBITDA ниже семи. При этом компания должна представить реалистичный план восстановления платежеспособности и выполнять его. ЦБ продлил действие этого подхода в октябре.

Теперь регулятор предлагает учитывать не только текущую долговую нагрузку, но и ее динамику. Льготу смогут применять, если показатель долг/EBITDA на момент реструктуризации превышает семь, однако его среднее значение за предыдущие периоды не было выше семи. Это позволит не приравнивать временный скачок нагрузки к многолетнему накоплению долгов, пояснили в ЦБ.

Для малого и среднего бизнеса регулятор рассматривает отдельное послабление: банкам могут разрешить не требовать от заемщика бизнес-план, если льготный период по реструктуризации не превышает шести месяцев, а после него компания возвращается к прежнему графику платежей. В первые шесть месяцев после льготного периода платежи должны составлять не менее двух пятых ключевой ставки. В ЦБ оценивают общий срок облегченного обслуживания долга почти в год.

Изменение может помочь компаниям, чьи финансовые показатели резко ухудшились из-за внешних обстоятельств, в том числе повреждения производственных и логистических объектов беспилотниками. Сейчас такие случаи не всегда подпадают под действующие критерии: если предприятие находится вне зоны ЧС или КТО, а падение выручки резко увеличило отношение долга к EBITDA, банк может быть вынужден нарастить резервы. При этом, как отмечает гендиректор «Бизнесдрома» Павел Самиев, предлагаемая схема позволит отличить временные последствия внешнего шока от устойчивой закредитованности.

Послабление не будет ограничено компаниями, пострадавшими от атак БПЛА. По словам управляющего директора «Эксперт РА» Юрия Беликова, новые критерии относятся к размеру долговой нагрузки и периоду ее оценки, а не к причинам ухудшения финансового положения. Рост показателя может быть связан и с высокой стоимостью кредитов, и с активным наращиванием заимствований в предыдущие годы. При этом банки по-прежнему должны будут оценивать способность заемщика восстановить платежеспособность.

Необходимость смягчения правил усиливается на фоне роста проблемных корпоративных кредитов. В первом полугодии 2026 года расходы банков на резервы достигли 644 млрд руб. — более чем на четверть выше прошлогоднего уровня. Стоимость риска по корпоративным ссудам во втором квартале выросла до 1,3% с 0,6% в первом. На 1 июля ЦБ оценивал объем проблемных кредитов бизнесу в 11,5 трлн руб., или 11,8% портфеля. К 1 сентября доля таких ссуд увеличилась до 12,9%, а объем — до 13,3 трлн руб.

Основной вклад в ухудшение качества портфеля внесли рискованные реструктуризации: за январь—июнь их объем приблизился к 5 трлн руб., а доля достигла 4,9%. В июле объем корпоративных кредитов с признаками проблемности вырос на 200 млрд руб., в августе — еще на 600 млрд руб. В ЦБ связывали августовское ухудшение прежде всего с финансовыми проблемами отдельных угольных и электроэнергетических компаний. В Сбербанке также предупредили, что в 2027 году долговая нагрузка отдельных заемщиков на фоне длительного периода высоких ставок может осложнить ситуацию с корпоративным портфелем.

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