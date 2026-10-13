Производители российских микросхем получат пять лет на работу по прежним правилам госзакупок: изделия, внесенные в реестр до конца 2026 года, сохранят этот статус до конца 2031-го. Для новых чипов правительство повышает требования к подтверждению российского происхождения.

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С 2027 года производителям микросхем второго уровня с техпроцессом 28 нм и менее и площадью кристалла более 50 кв. мм придется набирать не менее 21 балла за использование российских технологий, компонентов и разработок. С 2028 года минимальный порог вырастет до 36 баллов. Сейчас для таких чипов отдельного требования по баллам нет. Изменения предусмотрены постановлением правительства № 1201, которое вступит в силу 1 января 2027 года.

Критерии разработали при участии отрасли, рассказал «Ведомостям» вице-президент GS Group Сергей Долгопольский. В работе участвовали дизайн-центры и производственные предприятия.

Послабление касается конкретных изделий, а не производителей в целом, отмечает гендиректор SNDGlobal Ольга Квашенкина. Реестровая запись привязана к конструкторской документации, топологии и паспорту микросхемы. Если разработчик изменит конструкцию кристалла или перенесет корпусирование на другую площадку и потребуется новая запись, изделие будут оценивать по новым правилам.

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По оценке Квашенкиной, до конца 2026 года производители могут ускорить регистрацию новых микросхем и их модификаций, а также завершение опытно-конструкторских работ, чтобы включить продукцию в реестр до ужесточения требований.

В «Микроне» заявили, что изменения не повлияют на производство: реестровая запись подтверждает происхождение продукции. Сейчас в реестре числятся 73 изделия компании, еще восемь планируется внести до конца года.

НИИ электронной техники (НИИЭТ) зарегистрировал девять изделий в металлополимерных корпусах и планирует добавить еще несколько. Предприятие выпускает микроконтроллеры второго уровня для гражданского применения и корпусирует их на собственных мощностях. В НИИЭТ сообщили, что смогут выполнить новые требования и предоставить мощности для контрактного производства партнерам. Изменение правил, по словам представителя компании, не повлияет на производственные планы.

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