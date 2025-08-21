В России разрабатывают новый бизнес-тренажер для продавцов на маркетплейсах, сообщили «Инку» в компании «Рег.ру» (входит в «Рунити»). Он будет реализован в Telegram-боте и войдет в цифровой хаб с комплексом услуг для запуска и развития бизнеса. Проект должен заработать в начале октября 2025 года.
Тренажер будет состоять из нескольких блоков, пояснил директор по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.решений» Иван Грибов:
В компании добавили, что продукт призван упростить выход для селлеров на рынок.
В России предпринимателям доступны и другие обучающие тренажеры по работе с маркетплейсами — среди них «Маркетплейс Университет» от Wildberries, симулятор OZON Seller Bootcamp, практические курсы Skillbox и «Нетологии» с интерактивными заданиями по запуску продаж. Они помогают освоить аналитику, настройку рекламы и логистику, но представляют собой пошаговые курсы, а не полноценные игровые симуляторы. Готовых бизнес-игр, которые полностью имитируют работу на маркетплейсах с динамичной конкуренцией и рисками, в России пока нет.
