В России разрабатывают новый бизнес-тренажер для продавцов на маркетплейсах, сообщили «Инку» в компании «Рег.ру» (входит в «Рунити»). Он будет реализован в Telegram-боте и войдет в цифровой хаб с комплексом услуг для запуска и развития бизнеса. Проект должен заработать в начале октября 2025 года.

Тренажер будет состоять из нескольких блоков, пояснил директор по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.решений» Иван Грибов:

Демо-симулятор личных кабинетов маркетплейсов , где пользователь взаимодействует с интерфейсом платформы, чтобы посмотреть на работу изнутри. С помощью него пользователь поймет, как создать карточку товара, отправить заявку на поставку (FBO) или создать склад (FBS).

, где пользователь взаимодействует с интерфейсом платформы, чтобы посмотреть на работу изнутри. С помощью него пользователь поймет, как создать карточку товара, отправить заявку на поставку (FBO) или создать склад (FBS). Интерактивные бизнес-кейсы и обучающие тесты. Пользователю предлагается конкретная проблемная ситуация, он выбирает вариант действия, а система сразу дает развернутую обратную связь: почему его выбор был верным или опасным, и каковы были бы последствия.

Пользователю предлагается конкретная проблемная ситуация, он выбирает вариант действия, а система сразу дает развернутую обратную связь: почему его выбор был верным или опасным, и каковы были бы последствия. Структурированный образовательный курс. Контент разделен на разделы, охватывающие основные аспекты работы селлера и подается порционно в том же Telegram. Форматы: сообщения, PDF-инструкции, тесты для проверки усвоения терминов и правил, а также пять видео с действующими продавцами, которые делятся своей экспертизой и секретами работы на маркетплейсах.

В компании добавили, что продукт призван упростить выход для селлеров на рынок.

В России предпринимателям доступны и другие обучающие тренажеры по работе с маркетплейсами — среди них «Маркетплейс Университет» от Wildberries, симулятор OZON Seller Bootcamp, практические курсы Skillbox и «Нетологии» с интерактивными заданиями по запуску продаж. Они помогают освоить аналитику, настройку рекламы и логистику, но представляют собой пошаговые курсы, а не полноценные игровые симуляторы. Готовых бизнес-игр, которые полностью имитируют работу на маркетплейсах с динамичной конкуренцией и рисками, в России пока нет.

