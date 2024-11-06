При условии сохранения ипотечных ставок на текущем уровне на неопределенный срок, суммарные расходы по кредиту могут более чем в 5 раз превысить стоимость однокомнатной квартиры в столице. За 2024 год ипотечные ставки увеличились на 4,56 п.п. — до средних 25,4% годовых по данным 20-ти крупнейших банков. Аналитики «РБК-Недвижимость» подсчитали, какими будут потенциальные расходы по ипотеке при разных сроках кредита.

На начало ноября 2024 года средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройках Москвы — 16 млн руб. При первоначальном взносе в 5 млн руб. (30%), понадобиться кредит на 11 млн руб. С помощью ипотечного калькулятора аналитики произвели расчеты для сроков ипотеки в 10, 20 и 30 лет.

Чтобы получить такой заем на 10 лет, при средней ставке в 25,4%, доход заемщика должен составлять не менее 422,3 тыс. руб. Ежемесячный платеж составит около 253,4 тыс. руб., при этом 63,8% от выплаченной суммы получит банк в виде процентов. Таким образом, за десять лет ипотеки потребуется выплатить 30,4 млн руб. (исходный долг плюс проценты). Это в 1,9 раза больше стоимости самой квартиры.

Ипотеку на 20 лет одобрят в том случае, если доход покупателя будет не менее 390,6 тыс. руб. в месяц. Ежемесячный платеж составит 234,4 тыс. руб., а банк получит 80,4% от уплаченного заемщиком в виде процентов. Таким образом, итоговые выплаты составят 56,2 млн руб. Это более чем в 3,5 раза выше стоимости купленной в ипотеку квартиры в новостройке.

При ипотеке на 30 лет, суммарные проценты достигнут 86,9% и итоговые выплаты составят 83,9 млн руб. При этом ежемесячные доходы должны быть не ниже 388,3 тыс. руб., а ежемесячный платеж — 233 тыс. руб. Таким образом, итоговая сумма более чем в 5,2 раза превысит стоимость квартиры.

«Люди берут такие кредиты, если вопрос улучшения жилищных условий стоит остро и у них есть активы, которые они могут продать в ближайшей перспективе. То есть это кредиты больше про «перехватить на время», — поясняет старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Эксперты утверждают, что при текущих ставках выплаты по ипотеке окажутся критичными при любом сроке кредитования. Но, несмотря на то, что условия не выгодны для заемщиков, в банках не собираются отменять рыночную ипотеку с длинным сроком. «Скорее, регулятор ужесточит требования к таким кредитам, чем сами банки уберут их из своей линейки», — утверждают аналитики в АКРА.

Ранее сообщалось, что в октябре 2024 года российские застройщики вывели на рынок 4,8 млн кв. м — на 14% больше, чем в сентябре. В результате портфель строящегося жилья в России увеличился еще на 1% и достиг 119 млн кв. м — это максимум за всю историю наблюдений, отметили в институте жилищного развития. Сообщалось также, что рост портфеля сохраняется девятый месяц подряд.