Компания РВБ (объединенная Wildberries & Russ) и туроператор Fun&Sun заключили соглашение о партнерстве для развития туристических услуг на цифровой платформе. Сотрудничество стартовало с услуги раннего бронирования туров на сезон «Зима 2025−26», которая уже доступна в веб-версии сайта и мобильном приложении для Android, а вскоре появится на iOS. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Пользователи смогут выбирать, бронировать и оплачивать поездки по России и за рубеж, получая мгновенное подтверждение.

Партнеры видят в этом проекте стратегический шаг, объединяющий ИТ-инфраструктуру и алгоритмы рекомендаций РВБ с экспертизой Fun&Sun в туризме.

«У наших пользователей теперь есть надежный партнер для планирования отдыха. Это значительно усилит направление WB Travel», — отметил руководитель направления коммерческих проектов Wildberries & Russ Иван Осипов.

Генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов подчеркнул, что интеграция с крупной онлайн-платформой позволит укрепить позиции компании и предложить сервис в привычной цифровой среде, используя big data и технологии.

Направление WB Travel стартовало в 2023 году с продажи билетов на самолеты, поезда и автобусы, а позже добавило бронирование отелей и пакетных туров. В марте прошлого года Wildberries заключила соглашение о сотрудничестве с Российским союзом туриндустрии (РСТ) для расширения продаж туристических услуг на маркетплейсе.