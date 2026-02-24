Компания «Додо Пицца» приняла решение сделать все свои рестораны в России доступными для посетителей с домашними животными. Об этом сообщил основатель сети Федор Овчинников.

Shourav Sheikh/Unsplash

Изменение политики связано с ситуацией, произошедшей в одном из заведений сети в Челябинске. Там был уволен курьер Михаил, который в мороз укрыл бездомную собаку брендированным пледом. Животное, получившее кличку Додобоня, на протяжении полутора лет обитало у входа в пиццерию, сотрудники заботились о нем, однако после смены руководства в феврале 2026 года работникам запретили помогать собаке, но заботливого курьера это не остановило.

История получила общественный резонанс. В официальных аккаунтах компании появилось множество комментариев с критикой решения об увольнении и призывами к бойкоту.

После этого в пресс-службе «Додо Пиццы» сообщили, что увольнение курьера не было связано с его действиями в отношении животного, однако истинные причины расторжения трудового договора не раскрываются. По информации СМИ, сотрудник допускал систематические опоздания. Сам курьер в интервью местному изданию пояснил, что ранее опоздания, вызванные неполадками транспорта и погодными условиями, не влекли дисциплинарных взысканий.

Позднее Федор Овчинников в своем телеграм-канале заявил, что компания возьмет на себя расходы по содержанию Додобони в приюте и начнет системную поддержку организаций, помогающих бездомным животным. Кроме того, он извинился перед принес уволенным сотрудником и выразил готовность обсуждать его возвращение в компанию, в том числе на позицию, связанную с развитием программ помощи животным.

Управляющая челябинским рестораном, которая уволила курьера, временно отстранена от исполнения своих обязанностей. В компании пояснили, что намерены оказать ей поддержку в связи с давлением на женщину со стороны общественности. Решение о ее дальнейшей работе будет принято после того, как для собаки найдут новый дом.

