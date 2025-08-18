Согласно новому анализу, проведенному поставщиком аналитических данных Appfigures, с момента запуска в мае 2023 года приложение ChatGPT для iOS и Android принесло $2 млрд глобальных потребительских расходов. Это примерно в 30 раз больше, чем совокупные траты пользователей на конкурирующие сервисы Claude, Copilot и Grok.

Solen Feyissa, Unsplash

Только с января 2025 года через мобильное приложение ChatGPT прошло $1,35 млрд, что соответствует росту на 673% по сравнению с 2024 годом ($174 млн за январь–июль). Сейчас сервис приносит в среднем около $193 млн в месяц, что примерно на $25 млн выше прошлогодних значений.

Для сравнения: ближайший конкурент ChatGPT — Grok от xAI — заработал с начала года лишь $25,6 млн, а ежемесячные расходы пользователей на него составляют всего $3,6 млн, что не дотягивает и до 2% от показателей ChatGPT.

Эксперты отмечают, что эти данные отражают исключительно популярность приложений в магазинах мобильных платформ, тогда как реальная выручка компаний выше за счет подписок на веб-версии и использования API.

По данным Appfigures, совокупные расходы на установку приложений с ИИ-ассистентами распределяются так:

ChatGPT — $2,91;

Claude — $2,55;

Grok — $0,75;

Copilot — $0,28.

Особенно выделяется рынок США, где на одну установку ChatGPT приходится в среднем $10, и именно на эту страну приходится 38% всех доходов приложения. Германия занимает вторую строчку с долей 5,3%.

Также лидерство ChatGPT подтверждает статистика загрузок: всего приложение установили около 690 млн раз, тогда как Grok — лишь 39,5 млн. С января 2025 года ChatGPT скачали 318 млн раз, что почти втрое больше прошлогодних результатов (113 млн). Индия лидирует по количеству установок — на нее приходится 13,7% всех загрузок, а США идут следом с 10,3%.