Доходы IT-сферы Грузии составили $688 млн в 2024 году, что на $96 млн (12%) меньше, чем за прошлый отчетный год, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального банка страны.

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По данным ведомства, в 2022–2023 гг. рост IT-сектора «в первую очередь был связан с миграцией тысяч специалистов из РФ и Белоруссии», а сейчас наблюдается обратная тенденция из-за оттока этих специалистов.

До 2021 года в IT-сфере в Грузии было занято около 30 тыс. человек, а доход отрасли оценивался в $153 млн, отмечает газета. В 2022 году отрасль пополнилась сразу 10 тыс. специалистов преимущественно из России и Белоруссии, а доход сектора вырос и составил $512 млн. К концу 2023 года число работающих в секторе информационных технологий выросло до 48 тыс.

Кроме того, в стране на фоне увеличения спроса на IT-специалистов росла и их зарплата. Так, если в 2021 году средняя зарплата айтишников в Грузии составляла 2 тыс. лари ($743), то к концу 2023 года она поднялась до 4 тыс. лари ($1 479).

Летом прошлого года международное рекрутинговое агентство NEWHR Data провело исследование о релокации российских IT-специалистов. Оно показало, что лишь 16% уехавших в период с 2022 по 2024 год вернулись в Россию. При этом если все респонденты, планировавшие вернуться, сделали бы это, то показатель составил бы всего 19%.