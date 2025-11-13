Российским туристам, планирующим поездки за границу, необходимо учитывать растущие сложности с использованием наличных долларов США старого образца. Как сообщила ТАСС доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова, во многих странах установлены неофициальные ограничения на прием таких банкнот.

Freepik

● Азия: В Таиланде купюры 1996−2013 годов принимают по заниженному курсу, а более старые образцы не принимают вовсе. В Китае, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах возникают трудности с «зелеными» купюрами старого образца.

● Ближний Восток и Кавказ: Турция, Египет, ОАЭ и Армения устанавливают невыгодный курс обмена или полностью отказываются принимать банкноты, выпущенные до 2013 года.

● Латинская Америка: Мексика, Венесуэла, Куба и Доминикана официально не принимают к оплате доллары, выпущенные до 2013 года.

● Европа: Ситуация несколько лучше — крупные банки обычно осуществляют обмен, однако мелкие кредитные организации могут отказывать в операции.

Эксперт подчеркивает различие между ветхими купюрами (имеющими физические повреждения) и банкнотами старого образца. Даже современные «синие» банкноты 2013 года выпуска и новее при наличии повреждений могут приниматься с дисконтом или отправляться на экспертизу.

Важно отметить, что США не могут регулировать правила обращения своей валюты за пределами страны. Текущие ограничения связаны с логистическими сложностями в международном наличном обороте, которые затрагивают и Россию. Банки компенсируют возможные издержки, связанные с операциями со старыми купюрами, через заниженные курсы или комиссии.