Доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях россиян, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет около 15%. Это примерно 15,9 трлн руб., сообщил заместитель председателя правления «ВТБ» Георгий Горшков. По его словам, это минимум за последние шесть лет.

Россияне на текущий момент хранят в наличных около 15,9 трлн руб., их доля в сбережениях и инвестициях граждан составляет около 15%, сообщили в «ВТБ». Этот показатель стал минимальным за последние шесть лет.

При этом ожидается, что в 2024 году около 350 млрд руб. перейдут на счета банков. Такой тренд специалисты связывают с ростом ставок по вкладам.

Помимо этого, в текущем году заметно снился объем наличной иностранной валюты. В 2023 году ее портфель уменьшился на $500 млн, а в 2024 году эксперты прогнозируют снижение еще на $3,2-3,5 млрд. Рынок розничных пассивов в России за год увеличится на 26% и достигнет 56,4 трлн руб., следует из прогнозов «ВТБ».

По словам Горшкова, пик ставок по вкладам придется на зиму 2024-2025 годов. Темпы инфляции остаются высокими, и регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в конце декабря, вплоть до 23%, сообщил эксперт.

На этом фоне средние ставки по вкладам могут составить 21-22% годовых, а лучшие акционные условия — до 24-25% годовых. В 2025 году «ВТБ» не ожидает существенного изменения ставок.

Во второй декаде ноября средняя максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, увеличилась до 21,56% по сравнению с 20,91% в первой декаде, следует из данных на сайте Банка России. В середине ноября эта ставка превысила ключевую ставку ЦБ.

Как сообщалось ранее, с начала 2024 года общий объем инвестиций в недвижимость составил 1,05 трлн руб., превысив на 50% результат аналогичного периода 2023 года. В 2025 году они могут сократиться более чем на треть, считают аналитики. Это связано с высокой ключевой ставкой и дорогим финансированием.