Доля профессиональных флипперов — инвесторов, скупающих жилье под ремонт для быстрой перепродажи — обвалилась в России в три раза. Если в период рыночного бума 2021–2024 годов на такие операции приходилось 10–15% всех сделок с жильем, то в 2025 году этот показатель упал до 3–4%.

Директор по продажам агентства «Этажи» Сергей Зайцев связывает падение с изменением финансовых условий: массовый флиппинг процветал в эпоху дешевой ипотеки, а сегодня жесткие ограничения льготных программ и дорогой рыночный кредит делают математику подобных инвестиций нерабочей для большинства частников.

Если в 2023 году средняя доходность сделок держалась на уровне 40–60% годовых, то сейчас нормой считается выход на уровне 30–35% — и то лишь при грамотном управлении проектом.

Руководитель департамента «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Мищенко отмечает качественное перераспределение сил, когда массовые частники резко снизили активность, а их место заняли профессиональные команды, умеющие жестко считать экономику и управлять сроками ремонта. Одиночкам без крупного капитала стало невыгодно брать дорогие кредиты, поскольку банковские проценты быстро съедают всю прогнозную доходность.

Фокус оставшихся игроков при этом кардинально сместился: в 2026 году 92% сделок под флиппинг пришлось на первичный рынок и лишь 8% — на вторичный, хотя еще в 2025 году вторичка формировала около 44% таких операций.

Новостройки дают предсказуемый продукт без износа коммуникаций и юридических рисков. При этом общий объем флиппинговых сделок в 2026 году вырос на 12%. То есть рынок начал восстанавливаться, но уже в принципиально иной структуре.

География активного флиппинга остается стабильной: основная концентрация в Москве и Санкт-Петербурге, среди регионов лидируют Казань, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород. Возвращение частных инвесторов на вторичный рынок эксперты связывают лишь с существенным циклом снижения ключевой ставки ЦБ.

