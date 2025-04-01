Росстат сообщил об итогах комплексного исследования условий жизни россиян, которое проводится раз в два года. В 2024 году доля россиян, «вполне удовлетворенных» заработком на основной работе, достигла 61,3%. По сравнению с предыдущим периодом показатель вырос сразу на 10,7% — в 2022 году довольны своими доходами были 50,6% граждан.

По данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России по итогам 2024 года составила 87 952 руб., увеличившись на рекордные 18,3% по сравнению с 2023 годом. Вместе с тем уровень безработицы сократился до 2,3%.

И. о. гендиректора ВНИИ труда Владимир Смирнов пояснил, что в условиях высокого спроса на специалистов, сложившегося на рынке труда, работодатели создают привлекательные условия для потенциальных работников, увеличивая зарплатные предложения.

Зампредседателя комитета по труду и социальной политике Московской торгово-промышленной палаты Наталья Громова также отметила, что повышение удовлетворенности заработком отражает изменения на рынке труда.

Наибольшие темпы роста номинальных зарплат в 2024 году были зафиксированы в предоставлении «прочих» видов услуг (+27%), обработке древесины и производстве автотранспортных средств (+26,3%), деятельности в области спорта, отдыха и развлечений (+25%), производстве «прочих» готовых изделий (+24,2%), следует из отчета Росстата.

По мнению главного макроэкономиста УК «Ингосстрах-Инвестиций» Антона Прокудина, быстрый рост зарплат из-за дефицита кадров привел к росту возможностей населения осуществить свои потребительские планы. Это и приводит к росту удовлетворенности. Увеличение зарплат в реальном выражении (за вычетом инфляции) в 2024 году составило 9,1%, сообщал Росстат.

При этом старший партнер «Экопси консалтинг», руководитель практики «социология бизнеса» Андрей Онучин высказал сомнения в долгосрочности такого тренда. «Удовлетворенность быстро пройдет, если инфляция будет высокой», — считает он.

Также, по данным Росстата, повышается удовлетворение россиян и от сопутствующих вещей, связанных с работой. В частности, по результатам 2024 года:

«вполне» удовлетворены условиями труда 83,5% респондентов (79,8% в предыдущем наблюдении);

выполняемыми обязанностями — 81,1% россиян (80,7% ранее);

надежностью работы — 80,2% (78,2% в предыдущем докладе);

профессиональная удовлетворенность повысилась до 74,6% против 72,9% двумя годами ранее.

Кроме того, повысилось моральное удовлетворение россиян от работы. В 2024 году этот показатель достиг 82,1%, а в материалах за 2022 год он был на отметке 78,2%.

В исследовании Росстата также указано, что в 2024 году уменьшилось число граждан, которые не готовы к внезапным тратам. Если два года назад доля таких респондентов составляла 47,2%, то в прошлом году она опустилась до 35%.

Количество россиян, которые не могли позволить себе питание из мяса, птицы или рыбы (или равноценную вегетарианскую пищу) раз в два дня, сократилось за аналогичный период с 6,4 до 4,4%. Также, снизилась доля россиян, не имеющих возможности:

заменить пришедшую в негодность самую простую мебель (с 44,7 до 34,3%);

каждый год одну неделю отпуска проводить вне дома (с 44,5 до 35,4%);

покупать каждому члену семьи две пары удобной и подходящей по сезону обуви (с 23,7 до 16,2%);

употреблять фрукты в любое время года (с 16 до 10,7%);

покупать членам семьи новую одежду по мере износа (с 7,8 до 5,3%).

В целом доля россиян, которые с большим трудом «сводят концы с концами», тоже снизилась: в исследовании двухлетней давности таких респондентов было 9,3%, в свежем — 5,8%.

В 2024 году номинальный размер среднедушевого денежного дохода в целом по стране составил 63 083 руб., в реальном выражении за последний год он вырос на 8,4%. На долю 10% наименее обеспеченного населения приходилось 2% общего объема денежных доходов, а на долю 10% наиболее обеспеченного населения — 30%.