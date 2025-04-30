Фотограф Пол Клеманс запечатлел плавные линии дома Ibiúna — загородного убежища в окрестностях Сан-Паулу, созданного бразильским архитектором Родриго Отаке. Этот семейный дом, задуманный как убежище от городской суеты, незаметно переосмысляет концепцию модульной архитектуры.
На первый взгляд даже не скажешь, что он собран из готовых модулей, — именно этого эффекта и добивался архитектор, расположив прямоугольные блоки с продуманными промежутками между ними. Эти открытые пространства стали зонами для готовки, трапез и собраний, каждая из которых открывает виды на окружающий ландшафт.
Расположенный на участке в 20 тыс. кв. м, 180-метровый дом демонстрирует, как модульные системы могут быть не только практичными, но и выразительными. Объединяющим элементом стала изогнутая промышленная крыша, а перфорированные стальные стены голубого оттенка смягчают геометрию модулей, обеспечивают приватность и помогают дому буквально раствориться в лесном пейзаже.
Архитектура Родриго Отаке сочетает эксперименты с личным подходом. На проект повлияло наследие его отца — архитектора Руя Отаке, и бабушки, художницы Томи Отаке. Однако дом Ibiúna выработал собственный язык, делая ставку на простоту и адаптивность.
Строительство заняло всего 30 дней благодаря бразильским специалистам по модульным конструкциям Syshaus. В основе — стальные балки, термоизолированные стены с алюминиевыми панелями и спальни с панорамными окнами без штор, открывающими виды на природу. Перфорированные голубые фасады смягчают силуэт дома на фоне неба.
Ярко-оранжевые интерьеры создают смелый контраст с зеленью окружающего леса. Большую часть мебели спроектировал сам Отаке, а произведения искусства подобрала его жена, искусствовед Ана Каролина.
«Дизайн невероятно насыщенный — цвета, формы, пространства кажутся футуристичными, но открытость природе дарит ощущение безмятежности, — отмечает фотограф Пол Клеманс. — Как говорит сам Родриго, «жизнь с искусством и природой делает нас мягче»».
Этот проект доказывает: даже модульные дома могут быть полны поэзии, если в них вложены душа и смелый творческий замысел.