Фотограф Пол Клеманс запечатлел плавные линии дома Ibiúna — загородного убежища в окрестностях Сан-Паулу, созданного бразильским архитектором Родриго Отаке. Этот семейный дом, задуманный как убежище от городской суеты, незаметно переосмысляет концепцию модульной архитектуры.

Фото: Paul Clemence

На первый взгляд даже не скажешь, что он собран из готовых модулей, — именно этого эффекта и добивался архитектор, расположив прямоугольные блоки с продуманными промежутками между ними. Эти открытые пространства стали зонами для готовки, трапез и собраний, каждая из которых открывает виды на окружающий ландшафт.

Расположенный на участке в 20 тыс. кв. м, 180-метровый дом демонстрирует, как модульные системы могут быть не только практичными, но и выразительными. Объединяющим элементом стала изогнутая промышленная крыша, а перфорированные стальные стены голубого оттенка смягчают геометрию модулей, обеспечивают приватность и помогают дому буквально раствориться в лесном пейзаже.

Фото: Paul Clemence

Архитектура Родриго Отаке сочетает эксперименты с личным подходом. На проект повлияло наследие его отца — архитектора Руя Отаке, и бабушки, художницы Томи Отаке. Однако дом Ibiúna выработал собственный язык, делая ставку на простоту и адаптивность.

Строительство заняло всего 30 дней благодаря бразильским специалистам по модульным конструкциям Syshaus. В основе — стальные балки, термоизолированные стены с алюминиевыми панелями и спальни с панорамными окнами без штор, открывающими виды на природу. Перфорированные голубые фасады смягчают силуэт дома на фоне неба.

Фото: Paul Clemence

Ярко-оранжевые интерьеры создают смелый контраст с зеленью окружающего леса. Большую часть мебели спроектировал сам Отаке, а произведения искусства подобрала его жена, искусствовед Ана Каролина.

«Дизайн невероятно насыщенный — цвета, формы, пространства кажутся футуристичными, но открытость природе дарит ощущение безмятежности, — отмечает фотограф Пол Клеманс. — Как говорит сам Родриго, «жизнь с искусством и природой делает нас мягче»».

Этот проект доказывает: даже модульные дома могут быть полны поэзии, если в них вложены душа и смелый творческий замысел.