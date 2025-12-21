Интерес к загородным домам рядом с горнолыжными курортами в России остается устойчивым: такие объекты покупают не только для отдыха, но и как долгосрочную инвестицию или альтернативу городской квартире. Эксперты «Авито Недвижимости» проанализировали предложения в популярных курортных локациях — от Архыза и Шерегеша до Алтая и Красной Поляны. Подробности — в распоряжении «Инка».

Здесь и далее пресс-служба «Авито Недвижимость»

Рынок разноформатный: от компактных домов для сезонного проживания до крупных коттеджей, ориентированных на круглогодичную аренду. Цены и характеристики заметно различаются в зависимости от региона, инфраструктуры и близости к трассам.

Архыз: компактный формат и ставка на локацию

В Карачаево-Черкессии, в селе Архыз, выставлен на продажу двухэтажный дом площадью 98 кв. м на участке 12 соток. По описанию, объект полностью готов к проживанию: подведены электричество и вода, газ проходит рядом, дом полностью укомлектован мебелью. Планировка включает две спальни, гостиную и кухню, а ключевым фактором является расположение — недалеко от склонов курорта «Архыз». Такие дома чаще рассматривают как вариант «второго жилья» или источник дохода от краткосрочной аренды в высокий сезон.

Шерегеш: шале и приватность

В Кемеровской области, на курорте Шерегеш, в продаже дом-шале площадью 78 кв. м с большой террасой. Дом построен в 2023 году из кедрового бруса, с панорамными окнами и дизайнерской отделкой. Отдельного внимания заслуживает инфраструктура участка: здесь есть баня-сауна, собственная скважина и система видеонаблюдения. Подобные объекты ориентированы на аудиторию, для которой важны тишина и природное окружение, но с возможностью быстро добраться до трасс.

Алтай: загородный формат с курортной инфраструктурой

Следующий вариант в Алтайском крае: здесь продается одноэтажный коттедж площадью 120 кв. м стоимостью около 50 млн руб. Дом расположен на охраняемой территории с развитой инфраструктурой — SPA-зоной, рестораном, спортивными площадками и подогреваемым бассейном.

Красная Поляна: ставка на аренду и метраж

Самый крупный объект в подборке — трехэтажный дом площадью 316 кв. м в Красной Поляне. Дом выполнен в стиле шале, с панорамным остеклением и несколькими спальнями. По описанию, объект подходит как для личного проживания, так и для аренды премиального сегмента — спрос на такие дома в Сочи сохраняется круглый год благодаря сочетанию горнолыжного сезона, летнего туризма и развитой инфраструктуры.

Ранее «Инк» публиковал подборку резиденций в Подмосковье с домашними библиотеками.