Исследование показало, что домашние собаки и кошки эволюционируют, приобретая схожие формы черепа, несмотря на 50 миллионов лет раздельной эволюции. Эволюционный биолог Эбби Грейс Дрейк с коллегами проанализировала 1810 черепов кошек, собак и их диких родственников, обнаружив поразительное сходство у многих пород. Персидские кошки и мопсы, например, имеют аналогичные структуры черепа.

Если в природе обычно происходит дивергенция (расхождение признаков), то при одомашнивании наблюдается конвергенция — независимое развитие схожих черт у неродственных видов под влиянием сходных условий. Человеческая селекция значительно расширила разнообразие форм черепа за пределы естественного диапазона диких волков и кошек, причем некоторые породы стали напоминать друг друга.

Предпочтение людьми плоскомордых питомцев связано с фундаментальными инстинктами: мы запрограммированы реагировать на младенческие черты — округлые головы, маленькие носы и большие глаза. Эти характеристики, преувеличенные у многих пород, имитируют внешность человеческих детей и вызывают инстинкт заботы. По сути, домашние животные «захватили» древние механизмы заботы, изначально предназначавшиеся для наших собственных детей.

Однако такая селекция имеет серьезные последствия для здоровья животных. Комитет по благополучию животных Великобритании в 2024 году выразил серьезную обеспокоенность влиянием селективного разведения как на кошек, так и на собак. Разведение ради экстремальных физических черт привело к широко распространенным проблемам со здоровьем, включая дыхательные трудности, неврологические состояния и осложнения при родах.

Селективное разведение демонстрирует, как легко люди могут подчинить природу своим предпочтениям и как быстро миллионы лет эволюционного разделения могут быть преодолены несколькими десятилетиями искусственного отбора. Выбирая питомцев с необычной внешностью мы часто непреднамеренно отдаем предпочтение чертам, которые вредят животным.