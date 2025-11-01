В России зарегистрировано уже 1 537 доменных имен в зоне .рф, содержащих буквы национальных алфавитов республик. Каждое четвертое из них оформлено с использованием татарского, башкирского или якутского языка, подсчитали ко Дню народного единства (4 ноября) в «Рунити» — российском технологическом бренде, объединяющем «Руцентр», «Рег.ру», «Рег.облако», SpaceWeb и другие ИТ-компании. Подробности — в распоряжении «Инка».

В регистрацию, в частности, добавлены 25 специальных символов из алфавитов 17 народов. Чаще всего используют буквы ө (23%), ү (19%) и ҡ (18%) — новая возможность призвана повысить языковое и цифровое разнообразие.

Примеры: янғантау.рф (гора Янгантау в Башкирии), олоҥхо.рф (героический эпос Якутии), таҡыя.рф (традиционный головной убор); а также җиһаз.рф («мебель» по-татарски), сәй.рф («чай» по-башкирски) и өрүс.рф («река» по-якутски).

Региональный бизнес уже активен: 11% таких доменов зарегистрированы юридическими лицами и ИП, преимущественно из Башкирии и Якутии; федеральные компании тоже начали проявлять интерес к региональной локализации и защите бренда.

Регистрация на национальных буквах помогает:

войти в цифровой неконкурируемый уголок интернета,

обратиться к аудитории на ее языке,

предотвратить риск «похищения» домена-гомографа. Во всех трех случаях получает выгоду малый и средний бизнес.

Есть и подводные камни: поддержка кириллических и национальных доменов все еще нестабильна — есть случаи, когда сайт по домену на национальном языке некорректно отображается или теряет SEO-видимость. По итогам 2024 года в зоне .рф численность доменов выросла минимально.

Для празднования Дня народного единства это двойной праздник: язык + цифра. А для технологичного бизнеса — сигнал о том, что пока конкуренция в новой нише низка, но окно возможностей открыто. Выбор домена с буквой «ҡ» может стать конкурентным преимуществом раньше, чем все переключатся на них. При этом важно убедиться в технической совместимости таких доменов с сайтом, хостингом и браузерами до запуска.