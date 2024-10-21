Сервис недвижимости «Домклик» запустил новую бесплатную услугу подбора недвижимости с применением нейросетевой модели GigaChat. С помощью нейросети пользователи смогут быстро и удобно подбирать объекты недвижимости для покупки.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно набрать в поисковой строке на главной странице сайта «Домклик» текстовый запрос, например «найти квартиру», и перейти во вкладку «Подобрать недвижимость с нейросетью». Еще один вариант — зайти сразу в чат поддержки и оттуда запустить ассистента.

Далее необходимо написать запрос, указав основные критерии подбора. Пример: «Ищу новостройку в Питере, м. Балтийская, 2 комнаты, от 50 кв. м, до 15 млн». Искусственный интеллект за несколько секунд предложит наиболее подходящие варианты. При этом количество запросов не ограничено, пользователь может переформулировать обращение или изменить параметры.

Новая функция доступна всем авторизованным пользователям. При помощи GigaChat можно найти квартиры в новостройке, «вторичке», комнату, таунхаус, а также дома, нежилую недвижимость, землю, гараж.

Ранее сообщалось, что в сентябре продажи первичного жилья в российских городах-миллионниках выросли относительно августа на 18% — до 19,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Это свидетельствует о восстановлении спроса на новостройки после отмены массовой льготной ипотеки.