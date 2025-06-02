В 1979 году Дон Блут, один из ведущих аниматоров Disney, покинул студию вместе с группой единомышленников, чтобы основать собственную анимационную компанию. После смерти Уолта Диснея в 1966-м компания утратила творческий ориентир: в мультфильмах начали доминировать упрощенные формы, переработка старых кадров и безопасные сценарии.

Блут был разочарован — по его словам, студия отказалась от художественной смелости, утратила визуальную изысканность и эмоциональную глубину, которая определяла ранние шедевры вроде «Пиноккио» или «Бемби». Уход Блута стал ударом для Disney: вместе с ним ушли 17 ключевых специалистов, что фактически парализовало работу над рядом проектов и вызвало панику внутри студии. Руководство расценивало это как предательство.

В интервью Брут вспоминал, что на свои идеи все чаще слышал от руководства: «Это слишком сложно» или «Слишком страшно для детей». Он хотел большего: мрачных сюжетов, сложных тем, настоящей кинематографичности. Студия, по его словам, боялась рисковать и делала «анимационные полуфабрикаты» ради мерчендайза и удобства для ТВ-проката. Вместе с коллегами Блут основал независимую студию — Don Bluth Productions — с амбициозной целью вернуть в анимацию художественную выразительность и эмоциональную глубину.

Первым проектом студии стал фильм «Секрет Н.И.М.Х.» (1982). Он был высоко оценен критиками за визуальную изобретательность и сложные темы — от этики научных экспериментов до вопросов власти и свободы. Но в прокате фильм проиграл «Инопланетянину» Спилберга.

Следующим проектом должна была стать собственная версия «Красавицы и чудовища», заказанная Columbia Pictures. Однако после того как Disney объявила о разработке собственного мультфильма по той же сказке, проект Блута был отменен. Это стало первым прямым столкновением двух студий на одном сюжете.

В 1985 году Don Bluth Productions обанкротилась. Однако Блут и его партнеры основали новую студию — Sullivan Bluth Studios — и перенесли ее в Ирландию. Ирландское правительство предложило налоговые льготы и субсидии в рамках программы поддержки национального анимационного сектора.

Среди хитов новой студии были «Американская сказка» (1986) и «Земля до начала времен» (1988), оба спродюсированы Стивеном Спилбергом. В эти годы фильмы Блута успешно конкурировали с продуктами Disney. Но уже к началу 1990-х положение изменилось.

После выхода диснеевских хитов «Русалочка» (1989), «Красавица и чудовище» (1991), «Аладдин» (1992) и «Король Лев» (1994) началась так называемая Disney Renaissance. Эти мультфильмы не только захватили рынок, но и окончательно изменили ожидания зрителей. Студия Блута теряла позиции, а бюджеты для осуществления независимого производства становились неподъемными. Последний значимый релиз Блута — «Анастасия» (1997) — был уже сделан для Fox Animation, но он не смог затмить успехи Disney.

К началу 2000-х Sullivan Bluth Studios фактически прекратила существование, а сам Дон Блут отошел от активной работы. Несмотря на мощный старт и десятилетие соперничества, он не смог выстоять в конфликте с Disney — студией, которую сам когда-то считал своим домом и вдохновением.