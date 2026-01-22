Искусственный интеллект все активнее становится частью корпоративной рутины в России. Согласно данным исследования «СберАналитики» и «Сбер Бизнес Софт», уже 39% российских компаний применяют ИИ-агентов и ассистентов для автоматизации различных бизнес-задач.

Чаще всего технологии искусственного интеллекта внедряются в документооборот и обработку заявок — такие системы используют 70% опрошенных организаций. На втором месте по популярности — автоматизация бухгалтерии и финансового учета (55%).

Далее следуют HR-процессы (34%), стратегическое планирование (34%) и поддержка клиентов (30%). Каждая четвертая компания применяет ИИ в продажах и маркетинге, а 19% — для решения креативных задач.

По словам представителей бизнеса, внедрение автоматизации уже приносит ощутимые результаты. Почти половина респондентов (45%) отметили, что стали быстрее справляться с типовыми операциями. Более трети компаний констатировали сокращение доли ручного труда (37%) и уменьшение количества ошибок в документах и отчетах (36%).

К положительным изменениям также относят улучшение качества обслуживания клиентов (27%), ускорение принятия управленческих решений (26%), повышение прозрачности процессов (22%) и снижение операционных затрат (22%).

Важный тренд, отмеченный в исследовании, — демократизация технологий. Автоматизация перестала быть привилегией лишь крупного столичного бизнеса. Среди участников опроса 38% представляют крупные компании, около трети — средний бизнес, а 22% — малый. Почти половина респондентов (49%) работают в мегаполисах, но почти столько же (48%) — в крупных и средних городах по всей России.

