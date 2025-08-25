Американская компания Keurig Dr Pepper находится на финальной стадии переговоров о приобретении европейского кофейного производителя JDE Peet’s примерно за $18 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

The Wall Street Journal

По данным источников, сделка, если она состоится, приведет к последующему разделению объединенной компании на подразделения по напиткам и кофе, что фактически отменит слияние Keurig и Dr Pepper 2018 года.

Объединенная структура планирует отделить кофейный бизнес, включающий бренды Green Mountain и машины Keurig, от сегмента безалкогольных напитков, включая Dr Pepper, 7UP и Snapple. Это позволит сосредоточиться на отдельных направлениях на фоне того, что кофейный бизнес Keurig Dr Pepper’s испытывает трудности из-за растущей конкуренции среди кофейных компаний. Сегмент в первую очередь страдает из-за американских пошлин на импорт, включая тариф в 50% на товары из Бразилии.

В сегменте напитков Keurig Dr Pepper демонстрирует рост: в последнем квартале продажи в США увеличились почти на 11% год к году, достигнув $2,7 млрд, благодаря новым вкусам, таким как ежевичный Dr Pepper, и недавнему приобретению производителя энергетических напитков Ghost за более $1 млрд.

Рыночная капитализация JDE Peet’s, базирующейся в Амстердаме, составляет около $15 млрд, в то время как у Keurig Dr Pepper этот показатель достигает $50 млрд. Обе компании связаны через инвестора JAB Holding, который контролирует большинство голосов в JDE Peet’s и владеет долей в Keurig Dr Pepper.