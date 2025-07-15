Под эпическими сказаниями Гомера о героях и богах, такими как «Илиада», скрывается подлинная история Трои, записанная не в мифах, а в ее бытовых отходах. Новые археологические исследования показывают, что мусор жителей Бронзового века (3000–1000 гг. до н.э.) является бесценным источником информации о культуре, экономике и социальной структуре древнего города.

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В отличие от современного мира, в Трое Бронзового века отходы не вывозились, а накапливались прямо на территории поселения, формируя многометровые культурные слои. За более чем 16 сезонов раскопок археологи из проекта Тюбингенского университета проанализировали эти слои, достигающие 15 метров в высоту. В них были найдены сотни тысяч костей животных, огромное количество керамических черепков, зола и пищевые остатки.

Анализ этих отложений — ключевой метод археологии — показал, что управление отходами не было хаотичным. Это был коллективный и стратегически организованный процесс. Расположение мусорных ям и характер отходов позволяют реконструировать повседневную жизнь: расположение кухонь, мастерских и складских помещений.

Археологический архив, состоящий из отходов, отслеживает трансформацию Трои из скромного аграрного поселения в процветающий региональный центр. Появление экзотических материалов, таких как сердолик и лазурит, свидетельствует о дальних торговых связях. Находки специализированных металлообрабатывающих инструментов и остатки монументальной архитектуры указывают на рост амбиций и технологических возможностей.

История, рассказанная отходами, также фиксирует периоды упадка. К середине третьего тысячелетия до н.э. архитектура упростилась, а количество производственных отходов сократилось, что указывает на экономический спад. Однако к середине второго тысячелетия до н.э. город возродился, о чем свидетельствует появление изысканной керамики и предметов роскоши. Именно это поселение позже стало сценой Троянской войны, описанной Гомером, где греческим воинам, включая Ахилла, пришлось штурмовать стены, возвышающиеся на многовековых скоплениях мусора.