Руководители технологических компаний начинают использовать ИИ-аватаров для представления финансовых отчетов. На этой неделе главы Zoom и Klarna прибегли к помощи своих цифровых копий во время оглашения квартальных результатов. Это демонстрирует не только стремление компаний быть на переднем крае технологий, но и потенциальное изменение формата корпоративных коммуникаций.

Компания Klarna, работающая в сфере «купи сейчас – плати потом», представила 83-секундное видео с ИИ-версией своего генерального директора и сооснователя Себастьяна Семятковски. В ролике ИИ-аватар сообщил о результатах первого квартала 2025 года, начав со слов: «Это я, вернее, мой ИИ-аватар». Klarna уже не в первый раз использует цифрового двойника своего руководителя для подобных целей и активно заявляет о применении ИИ в своем бизнесе. Ранее Семятковски отмечал, что инвестиции в ИИ способствовали сокращению штата компании.

Директор Klarna Себастьян Семятковски с квартальным отчетом

Генеральный директор Zoom Эрик Юань также использовал свой ИИ-аватар для представления результатов первого квартала 2026 финансового года. В видео его цифровой двойник заявил: «Сегодня я использую наши кастомные аватары для Zoom Clips с AI Companion, чтобы поделиться своей частью отчета о доходах». Юань выразил гордость тем, что стал одним из первых CEO, применивших аватар в таком контексте. Примечательно, что на видео присутствовала пометка «создано с помощью Zoom AI Companion».

Несмотря на использование аватара для основной части доклада, сам Эрик Юань появился вживую для ответов на вопросы в ходе сессии Q&A. Он положительно отозвался об опыте использования ИИ-аватара, заявив: «Мне действительно нравится мой ИИ-сгенерированный аватар. Думаю, мы продолжим его использовать. Могу сказать – мне очень нравится этот опыт». Это соответствует его предыдущим высказываниям о желании иметь «цифровых двойников», которые могли бы посещать встречи от имени сотрудников.

Такие шаги со стороны крупных технологических игроков, как Klarna и Zoom, могут задать тренд для других компаний. Использование ИИ-аватаров может оптимизировать время руководителей, однако поднимает вопросы о личной ответственности, аутентичности коммуникаций и будущем человеческого взаимодействия в бизнесе. Пока это выглядит как эксперимент, но его успешность может привести к более широкому распространению подобных технологий в корпоративной среде.

Термин «дубль» введен советскими фантастами братьями Стругацкими и обозначает копию человека, созданную искусственно. Дубль похож на оригинал внешне и интеллектуально, может общаться и думать сам — в произведениях его отправляли получать зарплату в кассе или сидеть на совещаниях, — но отличается ограниченным осознанием себя и меньшими способностями к самостоятельному развитию. Современные ИИ-аватары похожи на дублей своей способностью подражать людям, но остаются всего лишь моделями, основанными на программах и данных, в отличие от полноценных цифровых копий, описанных в книгах Стругацких.