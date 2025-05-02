Компания Duolingo объявила о масштабном переходе на использование генеративного ИИ, выпустив 148 новых языковых курсов. По словам генерального директора Луиса фон Ана, при помощи ИИ компании удалось менее чем за год разработать больше курсов, чем за предыдущие двенадцать лет вместе взятые. Семь наиболее популярных языков (испанский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский и мандаринский) теперь доступны на всех 28 языках интерфейса приложения.

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Новые курсы ориентированы в основном на начинающих (уровни A1-A2) и включают такие форматы, как Stories и DuoRadio. Дополнительный контент ожидается в ближайшие месяцы. Пользователи в Азии, Латинской Америке и Европе теперь имеют улучшенный доступ к популярным азиатским языкам.

Переход на ИИ является частью фундаментального культурного сдвига в компании. Руководство заявляет, что ИИ уже трансформирует рабочие процессы, и компания намерена проактивно реагировать на эти технологические изменения. Это напоминает раннее принятие Duolingo стратегии mobile first в 2012 году, которая привела к тому, что приложение компании признали лучшим на iPhone в 2013 году.

Главная цель трансформации — более быстрая и масштабная доставка контента. Ручное создание контента больше не считается жизнеспособным для нужд компании. ИИ позволит предоставлять желаемый объем материалов для всех учащихся в разы быстрее. Без ИИ производство новых материалов заняло бы десятилетия.

В рамках реструктуризации Duolingo вводит ряд изменений:

новые сотрудники будут наниматься только на роли, которые невозможно автоматизировать;

использование ИИ будет включено в оценку эффективности сотрудников;

навыки работы с ИИ станут критерием при принятии решений о найме;

отделы пересматривают свои рабочие процессы.

Руководство подчеркивает, что цель не в замене сотрудников искусственным интеллектом, а в сокращении повторяющихся задач, чтобы люди могли сосредоточиться на творческой работе и реальном решении проблем.