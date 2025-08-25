Основатель Telegram Павел Дуров подвел итоги годичного уголовного расследования против него во Франции. По его словам, французские следователи не смогли выявить никаких нарушений со стороны его или компании. Миллиардер отметил, что задержание стало следствием ошибки французской полиции, которая не соблюдала юридические процедуры.

Евгений Полойко / РИА Новости



«Арестовывать генерального директора крупной платформы за действия ее пользователей было не только беспрецедентно — это было юридически и логически абсурдно», — написал Дуров в своем посте.

Миллиардер рассказал, что дата апелляции по делу до сих пор не назначена, и ему приходится возвращаться во Францию каждые 14 дней для соблюдения условий надзора. Единственным последствием ареста стал значительный ущерб репутации Франции как страны, уважающей свободу, подчеркнул он.

Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа 2024 года. Позднее суд освободил предпринимателя под залог в €5 млн с запретом на выезд из страны. Обвинения включали соучастие в администрировании платформы для незаконных транзакций, отказ в предоставлении данных властям и сокрытие преступлений в составе организованной группы. Позже суд удовлетворил ходатайство Дурова об изменении мер пресечения, разрешив кратковременные отъезды.

Дуров ранее называл свой арест «ошибочным» и заявлял, что французским властям следовало обратиться в его компанию со своими жалобами, а не задерживать его лично.