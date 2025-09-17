Два электрических аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL) от подразделения китайского производителя электромобилей Xpeng толкнулись в воздухе во время репетиции авиашоу в Чанчуне в Китае. Об этом сообщает Bloomberg. После инцидента одно из летающих авто загорелось при посадке, второй сел без происшествий. Власти проводят расследование.

Bloomberg

Аппараты сблизились слишком сильно и задели друг друга во время тренировочного полета, уточнила компания. На кадрах с места события виден черный дым от поврежденного eVTOL на травяном поле, где работали пожарные машины. Пилот одного из аппаратов доставлен в больницу для осмотра, он чувствует себя хорошо, рассказал представитель Xpeng агентству.

Инцидент стал неудачей для Xpeng, которая готовится к поставкам модели Land Aircraft Carrier — электромобиля с отдельным модулем eVTOL, пишет Bloomberg. Заказы на него уже открыты в Китае, массовое производство запланировано на 2026 год.

Агентство отмечает, что Китай активно продвигает концепцию eVTOL и их массовое внедрение, включая беспилотные варианты для коротких перелетов. Однако вопросы безопасности и надежности таких аппаратов остаются актуальными.

Xpeng не единственная компания, у которой есть проекты летающих автомобилей, однако она продвинулась дальше всех в реализации технологии. Первый тестовый полет Land Aircraft Carrier от XPeng совершил в 2024 году. Макеты подобных транспортных средств, в частности, показывали компании GAC и Chery.