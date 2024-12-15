Два шотландских бизнесмена из абсолютно разных сфер воплотили в жизнь нестандартную идею. Они создали систему Bodyheat, которая улавливает тепло, выделяемое посетителями знаменитого заведения SWG3 в Глазго, Шотландия, и хранит его под землей до того момента, пока его не нужно будет использовать снова.

Геолог и генеральный директор TownRock Energy Дэвид Таунсенд впервые познакомился с Эндрю Флемингом-Брауном, владельцем многопрофильного комплекса SWG3, в 2019 году. «Если в одном помещении танцуют 1 200 человек, и мы улавливаем тепло, которое выделяется от их движений, этого достаточно, чтобы обогреть примерно 70 домов. Это действительно впечатляющий результат», — заявил Таунсенд.

Общая сумма проекта составила $825 тыс, треть из которых была профинансирована за счет собственных средств SWG3. Хотя эта система стоит примерно в десять раз дороже стандартных систем отопления, SWG3 предполагает, что Bodyheat сможет окупить свои затраты в течение пяти лет за счет экономии на потреблении энергии.

«В тот период мы активно инвестировали в капитал, общая сумма вложений составила почти $7 млн, поэтому нам потребовалось привлечь значительные средства», — рассказал управляющий директор Флеминг-Браун. По данным Международного агентства возобновляемых источников энергии, отопление занимает половину от общего мирового потребления энергии.

Спрос на подобные технологии в Великобритании, где находится заведение, немного ниже, поскольку отопление составляет около одной трети от общего потребления энергии и 17% от выбросов углекислого газа. «Геотермальные системы отопления и охлаждения обладают высокой устойчивостью к климатическим изменениям, поскольку грунт остается неизменным в условиях изменений климата», — отметил Таунсенд.

С момента появления этой инновации, Таунсенд и его компания активно занимаются разработкой устойчивых решений для других предприятий, которые привлекают интерес со стороны центров обработки и, возможно, у крупного музыкального фестиваля в Европе. «Мы разрабатываем систему, подобную Bodyheat, для фестиваля, которая позволит захватывать тепло из одного шатра и использовать его для обогрева другого. Я не хочу вдаваться в подробности, так как мы находимся на начальном этапе», — сообщил Таунсенд.

Сейчас предприниматели изучают возможность внедрения системы Bodyheat в новый отель, который открывает Флеминг-Браун. «Благодаря этому решению эксплуатационные расходы отеля будут более оптимальными, а также это поможет, лучше сбалансировать систему на текущем объекте», — добавил Флеминг-Браун.

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