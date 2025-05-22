Представьте себе мир, где успех нового продукта, фильма или даже политической кампании можно предсказать с поразительной точностью еще до их выхода на широкую публику. Звучит как научная фантастика? Возможно, уже не совсем. Ученые все глубже проникают в тайны человеческого мозга, и последние открытия в области нейропрогнозирования обещают революцию в понимании и предсказании массового поведения. Что, если ключ к пониманию предпочтений толпы лежит не в их словах или даже первоначальном выборе, а в глубинных реакциях их мозга?

Новое исследование, опубликованное в PNAS Nexus, показало, что определенные паттерны мозговой активности способны предсказывать поведение рынка точнее, чем традиционные методы, основанные на самоотчетах или наблюдаемом выборе. Это открытие может иметь далеко идущие последствия.

Долгосрочное движение акций предсказать очень сложно из-за множества неучтенных факторов.

В центре исследования оказалась область мозга, известная как прилежащее ядро (nucleus accumbens). Эта структура играет ключевую роль в системе вознаграждения мозга, отвечая за положительные ожидания и эмоциональную вовлеченность. Ученые предположили, что именно активность в этой зоне, связанная с быстрыми, почти инстинктивными эмоциональными реакциями, может служить надежным индикатором будущего успеха продукта или контента на рынке. Эти ранние эмоциональные реакции, как оказалось, часто схожи у разных людей.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи провели два эксперимента. В первом 32 участника просматривали описания краудфандинговых проектов, в то время как их мозговая активность сканировалась. Во втором эксперименте 33 участникам показывали короткие видеоклипы. В обоих случаях участники делали реальный выбор — финансировать проект или продолжать смотреть видео. Параллельно были проведены масштабные интернет-опросы (около 3 тыс. человек для краудфандинга и около 1 тыс. для видео), где люди оценивали тот же контент.

Курс акции может сильно измениться и определить долгосрочный тренд вследствие непредвиденных событий.

Сначала эмоции, потом действия

Результаты оказались поразительными. Активность в прилежащем ядре неизменно предсказывала, какие проекты или видео станут более популярными в широких интернет-выборках. Что особенно важно, эта предсказательная сила сохранялась даже тогда, когда лабораторная выборка испытуемых значительно отличалась по демографическим характеристикам от интернет-выборки. То есть нейронные реакции, связанные с эмоциональным откликом, более универсальны и менее подвержены влиянию индивидуальных различий, чем осознанные предпочтения.

Исследователи объясняют это в рамках модели принятия решений AIM (Affect Integration Motivation). Согласно данной модели, люди сначала реагируют на стимулы быстрыми эмоциональными реакциями, которые затем обрабатываются более обдуманно для принятия окончательного решения. Именно эти ранние, общие для многих эмоциональные компоненты, фиксируемые в прилежащем ядре, и дают более надежный сигнал для прогнозирования поведения больших групп людей. В то время как более рефлексивные стадии принятия решений, учитывающие личные воспоминания или контекст, более индивидуальны и изменчивы.

Таким образом, нейропрогнозирование, основанное на анализе активности мозга, особенно в областях, связанных с эмоциональной оценкой, открывает новые горизонты для понимания и предсказания коллективных предпочтений. Хотя эта область исследований еще молода, ее потенциал для бизнеса, маркетинга, создания контента и даже формирования государственной политики огромен. Возможно, в будущем получится с большей уверенностью запускать именно те продукты и инициативы, которые действительно нужны и интересны людям.