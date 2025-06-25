В 1994 году Джефф Безос только начинал свой бизнес — тогда это был онлайн-магазин книг, без собственного склада и с неизвестным будущим. Одним из первых и самых непростых решений для компании оказалось… выбрать название.

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Поначалу Безос хотел назвать компанию Cadabra — сокращение от «abracadabra». Название должно было вызывать ассоциации с магией: книги появляются буквально по волшебству, с помощью новой технологии — интернета, домены с этим словом были доступны, что тоже сыграло свою роль.

Однако у этой идеи нашелся противник — адвокат Безоса, Тодд Тарберт. Он обратил внимание, что по телефону слово «Cadabra» часто звучит как cadaver (в переводе с английского — «труп»). Был риск, что клиенты или партнеры будут путать название или не поймут его смысла.

Тогда Безос стал искать другое слово — чтобы начиналось с буквы «A» (так компания оказывалась бы первой в алфавитных списках) и чтобы вызывало ассоциации с чем-то масштабным и вечным. В итоге его внимание привлекло слово «Амазонка» и он решил назвать компанию Amazon — в честь самой длинной и полноводной реки в мире. Новое название отлично отражало масштабные амбиции проекта. Компания зарегистрировала домен amazon.com в ноябре 1994 года. На старте проект еще несколько месяцев назывался Cadabra, но к моменту публичного запуска в июле 1995-го окончательно стал Amazon.

Сегодня сложно представить, чтобы крупнейший маркетплейс планеты назывался Cadabra.com — и неизвестно, как такое имя повлияло бы на доверие аудитории или маркетинг, выбор в пользу Amazon стал одним из тех решений, которые незаметно формируют будущее компании на десятилетия вперед.