Испанский ритейлер Zara объявил о двухлетнем сотрудничестве с британским дизайнером Джоном Гальяно. Первая коллекция, созданная в рамках партнерства, поступит в продажу в сентябре 2026 года. Информацию подтвердили в компании Inditex, владеющей брендом.

Гальяно займется переосмыслением архивных моделей Zara. Как пояснили в компании, речь идет о «переиздании» — работе с архивами и использовании новых материалов для создания обновленных версий вещей.

Идея проекта возникла благодаря знакомству дизайнера с председателем совета директоров Inditex Мартой Ортегой Перес, дочерью основателя компании Амансио Ортеги. Сам Гальяно признался, что его увлекает новизна задачи — ранее он не работал в подобном формате.

Приглашение дизайнера такого уровня — часть стратегии Zara по укреплению позиций в среднем сегменте между масс-маркетом и люксом. В последнее время бренд столкнулся с конкуренцией со стороны онлайн-площадок Shein и Temu, ориентированных на молодую аудиторию с ограниченным бюджетом. В ответ Zara скорректировала цены, сделала ставку на более качественные материалы и модные модели, а также инвестировала в развитие розничных магазинов.

Для Гальяно этот проект становится возвращением к активной работе после двухлетнего перерыва. В конце 2024 года он покинул пост креативного директора Maison Margiela, где проработал почти десять лет. Свое решение дизайнер объяснил желанием сойти с «безумной карусели» и подумать о дальнейшем пути.

В послужном списке Гальяно — работа креативным директором Givenchy в 1995–1996 годах и Christian Dior с 1996 по 2011 год. Сейчас дизайнер работает в ателье под Парижем. Он уже подготовил пробные образцы, но детали пока не раскрывает.

Paris Match сравнивает это партнерство с коллаборацией H&M и Карла Лагерфельда в 2004 году, называя запуск коллекций Гальяно для Zara важной вехой в истории моды.

