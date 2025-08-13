Каждый из нас встречал людей, которые, не обладая достаточными знаниями в какой-либо области, с непоколебимой уверенностью раздают советы и спорят с экспертами. Это раздражающее, но очень распространенное явление имеет научное объяснение — эффект Даннинга-Крюгера.

Austin Distel/Unsplash

Это когнитивное искажение, при котором люди с низким уровнем квалификации делают ошибочные выводы, но не способны осознать свои ошибки из-за той же самой некомпетентности. Проще говоря, они настолько мало знают, что даже не могут понять, насколько мало они знают.

Этот эффект был впервые описан в 1999 году психологами Дэвидом Даннингом и Джастином Крюгером из Корнеллского университета. Они провели серию экспериментов, в которых просили студентов оценить свои способности в области юмора, грамматики и логики, а затем сравнивали эти самооценки с реальными результатами тестов. Результаты были поразительными. Студенты с самыми низкими баллами систематически и значительно переоценивали свои способности. А самые компетентные, наоборот, были склонны немного занижать свою оценку.

Почему так происходит? Даннинг и Крюгер объясняют это «двойным проклятием» некомпетентности. Во-первых, недостаток знаний приводит к ошибкам. Во-вторых, этот же недостаток знаний лишает человека метакритических навыков — то есть способности посмотреть на себя со стороны и адекватно оценить свою производительность. Чтобы понять, что ты плохо разбираешься в шахматах, нужно хотя бы знать основные правила и стратегии. Если ты их не знаешь, тебе может казаться, что ты играешь блестяще.

Эффект Даннинга-Крюгера проявляется повсюду: в интернет-спорах, где новички поучают профессионалов, в офисной жизни, где некомпетентные сотрудники уверены в своей незаменимости, и даже в глобальных вопросах, когда дилетанты с уверенностью рассуждают о сложных научных проблемах.

Интересно, что это искажение можно исправить. Когда в ходе экспериментов некомпетентным участникам проводили небольшое обучение, они не только улучшали свои результаты, но и начинали гораздо реалистичнее оценивать свой прежний уровень знаний. Они наконец-то получали те самые инструменты для самоанализа, которых им не хватало.

Как не попасть в эту ловушку самому?

Постоянно сомневайтесь в себе (в здоровых пределах). Всегда допускайте, что вы можете чего-то не знать.

Всегда допускайте, что вы можете чего-то не знать. Просите обратную связь. Спрашивайте мнение коллег и экспертов, особенно тех, кто не боится вас критиковать.

Спрашивайте мнение коллег и экспертов, особенно тех, кто не боится вас критиковать. Продолжайте учиться. Чем больше вы узнаете о предмете, тем лучше вы начинаете видеть границы своей компетенции.

Реален ли эффект Даннинга-Крюгера?

Как и многие исследования прошлого, сегодня эксперименты Дэвида Даннинга и Джастина Крюгера активно пересматриваются с точки зрения знаний, накопленных за последние десятилетия. Так, последние исследования показывают, что полученные Даннингом и Крюгером результаты могут объясняться исключительно статистическими отклонениями.

Поэтому с высокой уверенностью говорить о существовании этого эффекта нельзя — для его подтверждения психологам предстоит провести более масштабные эксперименты, которые можно интерпретировать более однозначно.