По итогам 2025 года Эфиопия впервые вошла в тройку крупнейших поставщиков кофе. Согласно данным платформы ООН Comtrade и открытой статистике, африканская страна за год увеличила экспорт в 2,7 раза и отгрузила на российский рынок зерен на $123,3 млн. Годом ранее Эфиопия занимала лишь пятую строчку рейтинга.

Unsplash

В целом кофейный импорт в Россию в 2025 году оценивается в солидные $1,48 млрд. Безоговорочными лидерами рынка с минимальным отрывом друг от друга остаются Вьетнам ($462,3 млн) и Бразилия ($459,3 млн). Их поставки за минувший год также продемонстрировали существенный рост — примерно в полтора раза.

Вытесненная эфиопами Индонезия опустилась на четвертое место (103,1 миллиона долларов), а замкнули пятерку лидеров Нидерланды с показателем $75,7 млн. В десятку главных поставщиков также вошли Италия, Германия, Армения, Австрия и Индия.

Интересная динамика наблюдается и среди менее крупных импортеров. Так, феноменальный скачок показала Франция: если в 2024 году она продала в РФ кофе всего на $2,1 тыс., то в 2025-м объемы выросли до $2,6 млн. Серьезно нарастили кофейный экспорт и реэкспорт в Россию такие страны, как Казахстан, Турция и Колумбия.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.