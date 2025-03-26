Предприниматели стали чаще приглашать на собеседование и затем предлагать работу российским пенсионерам, свидетельствует опрос сервиса по поиску работы «Зарплата.ру», в котором приняли участие 1760 мужчин и женщин пенсионного возраста. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Сервис выяснял, насколько сложно трудоустраиваться россиянам пенсионного возраста, в каких профессиональных сферах проще найти работу возрастному соискателю, а также какие причины, кроме финансовых потребностей, побуждают их работать после выхода на пенсию.

Оказалось, что 41% респондентов сейчас находится в поиске работы. Из них 33% отметили, что российские работодатели стали охотнее приглашать их на собеседования.

Основными сложностями при поиске работы для пенсионеров стали низкий заработок, предлагаемый возрастным кандидатам (72%), отсутствие предложений, соответствующих физическим возможностям (38%), недостаток вакансий по специальности (28%), а также скрытый эйджизм в отношении соискателей (5%).

Среди трудностей в рабочих процессах, связанных с возрастом, 32% пенсионеров сообщили, что им непросто ориентироваться в современных технологиях и осваивать их. 30% поделились, что испытывают сложности в коллективе из-за малого количества сверстников и единомышленников, а 9% — пожаловались, что не имеют авторитета у более молодых сотрудников и к их мнению редко прислушиваются. При этом 33% ответили, что не видят особых трудностей.

Респонденты считают, что людям их возраста проще всего трудоустроиться в сферу услуг, образования и науки, в розничную торговлю, в продажи, а также рабочим персоналом. В топ наиболее сложных сфер для пенсионеров попали ИТ, финансы, маркетинг, PR и общепит.

Среди причин, которые побуждают россиян работать после выхода на пенсию, основной является потребность в финансах (67%). 43% сообщили, что хотят трудится, так как им скучно сидеть дома и хочется занять себя делом, а 35% стремятся получить дополнительный доход для того, чтобы путешествовать.

Еще 19% опрошенных отметили необходимость помогать детям и внукам. 4% поделились, что имеют редкую профессию, которая всегда востребована, поэтому, по их мнению, важно работать пока есть силы.