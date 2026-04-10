Россияне активно тратятся на свои увлечения: 60% регулярно или время от времени покупают товары для хобби, а 41% ориентируются на онлайн-рекламу, следует из данных «Авито». Подробности — в распоряжении «Инка».

Опрос показал, что 22% россиян покупают товары для хобби регулярно, еще 38% — время от времени. При этом 23% имеют увлечения, но почти на них не тратятся, а 18% и вовсе не имеют хобби.

Самые популярные категории товаров:

Товары для творчества (рисование, рукоделие) — 39%;

Домашние хобби (сад, кулинария) — 34%;

Активный отдых (туризм, рыбалка, охота) — 23%;

Спорт и экипировка — 20%;

Компьютерные игры — 17%;

Настольные игры — 16%;

Коллекционные товары — 14%;

DIY и инструменты — 12%;

Фото- и видеотехника — 9%;

Музыкальные инструменты — 8%.

Покупки в целом нерегулярные. Раз в месяц их совершают 37% опрошенных, несколько раз в полгода — 29%, несколько раз в месяц — 23%, раз в полгода и реже — 11%.

Главным фактором при выборе остается цена (67%), далее — качество и характеристики (63%). Также покупатели обращают внимание на отзывы (40%), внешний вид (38%) и удобство покупки (34%).

Большинство россиян покупают товары для хобби на онлайн-площадках — их выбирают 72% опрошенных. Специализированные офлайн-магазины посещают 36%, онлайн-магазины брендов — 29%. Еще 15% покупают на рынках и ярмарках, 9% — у знакомых или в тематических сообществах, а 8% — через соцсети и Telegram.

Россияне по-разному реагируют на рекламу: 29% полностью ее игнорируют, 30% обращают внимание время от времени, 28% учитывают наряду с другими факторами, а для 13% она становится одним из главных критериев выбора.

Сильнее всего на покупки влияет реклама на онлайн-площадках — ее отмечают 44% тех, кто в принципе реагирует на рекламу. Далее идут рекомендации друзей и знакомых (28%) и соцсети (25%), за ними — телевидение (21%), поиск в интернете (20%), блогеры (19%) и видеоплатформы (18%). Короткие видео влияют на 13% покупателей, реклама в музыкальных сервисах — на 10%, наружная — на 9%, радио — на 4%.

