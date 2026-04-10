Россияне активно тратятся на свои увлечения: 60% регулярно или время от времени покупают товары для хобби, а 41% ориентируются на онлайн-рекламу, следует из данных «Авито». Подробности — в распоряжении «Инка».
Опрос показал, что 22% россиян покупают товары для хобби регулярно, еще 38% — время от времени. При этом 23% имеют увлечения, но почти на них не тратятся, а 18% и вовсе не имеют хобби.
Самые популярные категории товаров:
Покупки в целом нерегулярные. Раз в месяц их совершают 37% опрошенных, несколько раз в полгода — 29%, несколько раз в месяц — 23%, раз в полгода и реже — 11%.
Главным фактором при выборе остается цена (67%), далее — качество и характеристики (63%). Также покупатели обращают внимание на отзывы (40%), внешний вид (38%) и удобство покупки (34%).
Большинство россиян покупают товары для хобби на онлайн-площадках — их выбирают 72% опрошенных. Специализированные офлайн-магазины посещают 36%, онлайн-магазины брендов — 29%. Еще 15% покупают на рынках и ярмарках, 9% — у знакомых или в тематических сообществах, а 8% — через соцсети и Telegram.
Россияне по-разному реагируют на рекламу: 29% полностью ее игнорируют, 30% обращают внимание время от времени, 28% учитывают наряду с другими факторами, а для 13% она становится одним из главных критериев выбора.
Сильнее всего на покупки влияет реклама на онлайн-площадках — ее отмечают 44% тех, кто в принципе реагирует на рекламу. Далее идут рекомендации друзей и знакомых (28%) и соцсети (25%), за ними — телевидение (21%), поиск в интернете (20%), блогеры (19%) и видеоплатформы (18%). Короткие видео влияют на 13% покупателей, реклама в музыкальных сервисах — на 10%, наружная — на 9%, радио — на 4%.
Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.