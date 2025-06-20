Smart TV («Умные телевизоры»), установленные в более чем половине российских домохозяйств, становятся ведущим каналом видеорекламы с высоким возвратом инвестиций. Об этом заявил председатель правления компании по продаже онлайн-видео и баннерной рекламы «Диджитал Альянс» Александр Захаров на конференции в рамках ПМЭФ-25.

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«Smart TV — это главный экран нации сегодня», — отметил он, добавив, что «это супер важная трансформация, которая происходит с медиапотреблением сегодня».

По словам Захарова, мировые данные показывают, что каждый доллар, вложенный в рекламу на Connected TV, куда входит Smart TV, приносит 6 долларов прибыли. «Россия также поддерживает этот устойчивый тренд», — добавил эксперт.

Председатель правления «Диджитал Альянса» отметил, что 87% считают видеоформат наиболее понятным и наиболее эффективным.

«Удобство потребления контента с большого экрана нельзя перебить ничем. Да, есть телефон, который всегда с нами, который можно быстро посмотреть, быстро что-то прочитать, но если мы говорим про глубокое погружение, то это только большой экран, и это только длинный профессиональный контент», — рассказал Захаров.

С тем, что Smart TV — это новый тренд согласился руководитель проекта локализации продуктов «Яндекса» на языки народов России Александр Болховитян. По его мнению, этот сегмент только продолжит расти. Он отметил, что Smart TV «мало пересекается» с традиционным телевидением, что дает новые возможности и способы дотянуться до аудитории.