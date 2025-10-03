Стартап Terraformation, основанный экс-руководителем Reddit Ишаном Вонгом, запустил бета-версию подписки на восстановление лесов, сообщает Bloomberg. Сервис стартовал еще летом 2025 года. Компания предлагает «подписку на деревья» за $25 в месяц — стоимость, сопоставимую с подпиской на стриминговый сервис.

Terraformation

Вонг возглавлял социальную сеть Reddit с 2012 по 2014 год, но с 2020 года переключился на борьбу с изменением климата и основал свой экологический проект. Среди инвесторов компании глава OpenAI Сэм Альтман, председатель совета директоров Salesforce Марк Бениофф предприниматель Навал Равикант. По словам главы Terraformation, инвесторы верят в эффективность и масштабируемость решения.

Ключевое отличие Terraformation от конкурентов — цена. Многие некоммерческие инициативы предлагают посадить дерево за $1–2, однако эксперты указывают, что такая сумма покрывает лишь помещение саженца в землю. «Возможно, вы способны посадить дерево за доллар, но вырастить его за доллар невозможно», — отметила профессор экологических исследований Калифорнийского университета в Санта-Крузе Карен Холл.

В то же время месячная плата в $25 включает не только посадку, но и многолетний уход за насаждениями.

Стартап уже сотрудничал с корпорациями, высадив миллионы деревьев, но новая модель нацелена на частных лиц. Вонг отметил, что люди «долго просили» такую опцию. Подписчики получают фотографии «своего» дерева и могут следить за его ростом. Компания также ведет переговоры с туристическими фирмами о массовой покупке подписок в качестве корпоративного бонуса для сотрудников.

Первый этап программы реализуется на двух участках Большого острова на Гавайях, где высаживаются местные виды — хала и Koa. Вонг подчеркнул, что цель проекта — создание устойчивых биоразнообразных лесов из местных видов.

Для корпоративных партнеров Terraformation предоставляет детальную отчетность: мониторинг биоразнообразия, оценку социального воздействия, спутниковые снимки и данные о выживаемости саженцев до зрелого возраста. Индивидуальные подписчики получают упрощенную информацию — фотографии и регулярные обновления. Основатель объясняет это тем, что «широкой публике нужен радикально простой рассказ о воздействии».

Холл рекомендует потенциальным подписчикам запрашивать больше данных о методах мониторинга биоразнообразия, социальных эффектах проекта и спутниковых изображениях, демонстрирующих рост лесного покрова. Критически важный показатель — процент саженцев, доживающих до зрелости. Профессор отметила, что во всем секторе должна быть большая прозрачность: «Удивительно, сколько организаций не могут сказать, какая доля их деревьев выживает».