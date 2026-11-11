Таганский суд Москвы назначил бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову 14 лет колонии строгого режима по двум уголовным делам. Новый приговор связан с хищением средств Российской венчурной компании (РВК). По этому эпизоду экс-чиновник получил шесть с половиной лет лишения свободы. Остальной срок он отбывает по делу о преступном сообществе и мошенничестве.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Кроме того, суд назначил Абызову штраф в размере 80 млн руб. и постановил взыскать с него более 353 млн руб. в счет возмещения ущерба. Бывший министр вину не признал. Решение суда планируется обжаловать.

По версии прокуратуры, Абызов, выступавший бенефициаром иностранной компании, вместе с двумя сообщниками добился продолжения финансирования американской Alion Energy Inc. за счет инвестиций РВК. Средства предназначались для разработки технологий в сфере солнечной энергетики и их последующей передачи в Россию. При этом, как установил суд, фигуранты знали, что компания не сможет выполнить эти задачи.

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В результате, по версии обвинения, было похищено $5 млн — более 350 млн руб. по курсу на момент перечисления денег. Следствие связывало Абызова с организацией схемы вывода инвестиционных средств.

В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы приговорил бывшего министра к 12 годам колонии строгого режима по делу о создании преступного сообщества и мошенничестве. Тогда же ему назначили штраф и запретили на три года занимать должности в госорганах, связанные с управленческими и административно-хозяйственными функциями. Кроме того, Абызова лишили ордена Дружбы.

Год назад Тверской суд Москвы арестовал Абызова по новому делу о хищении инвестиций РВК. На тот момент он уже отбывал наказание по первому приговору.

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