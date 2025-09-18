В финале Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC) 2025 года наравне с командами студентов выступали также ИИ-алгоритмы. Так, нейросеть Google заняла третье место с 10 решенными задачами, тогда как второе смогли завоевать студенты СПбГУ, а первое — новая нейросеть от OpenAI.

Christopher Gower/Unsplash

Соревновательное программирование такого уровня требует не просто написания кода, а глубокого анализа, разработки стратегии и нахождения нетривиальных алгоритмов, что долгое время оставалось прерогативой человеческого интеллекта.

Финал ICPC состоялся 4 сентября 2025 года. Модель Gemini и ИИ-система OpenAI соревновалась по официальным правилам и решила 10 из 12 предложенных задач. Этот результат обеспечил бы ей третье место среди 139 команд-финалистов из почти 3 тыс. университетов. Особенно показательным стало то, что Gemini решила одну задачу, с которой не справилась ни одна команда студентов.

Этот успех последовал за недавней победой другой версии Gemini на Международной математической олимпиаде. По словам Google DeepMind, высокие результаты стали возможны благодаря прорывам в предварительном обучении, продвинутым методам обучения с подкреплением и способности к параллельному решению проблем. Несколько агентов Gemini генерировали разные варианты решений, тестировали их и итеративно улучшали.

Первое же место безоговорочно заняла ИИ-система от OpenAI. Она состояла из модели GPT-5, которая работала вместе с другой экспериментальной системой. Сообщается, что GPT-5 смогла решить 11 задач, а последнюю — самую сложную — осилила экспериментальная система с 9 попытки.