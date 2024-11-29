Ключевая ставка растет, а вслед за ней увеличиваются предложения банков по вкладам для физических лиц. Как выбрать оптимальный период действия вклада и ставку по нему рассказал Эльман Мехтиев, основатель сервиса «Кредчек». По его словам, в период скачка инфляции ставки растут плавно, но затем обваливаются, поэтому играть «вдолгую» невыгодно.

Банк России заявил, что через несколько кварталов возможно существенное снижение инфляции, а значит, и ключевой ставки. В результате многие банки заявляют самые высокие ставки только на период 7-8 месяцев и лишь некоторые — на срок до 1 года.

По словам Мехтиева, если есть желание вложить лишние денежные средства на долгий срок, то сейчас это стоит делать не дольше, чем на 7-8 месяцев. Он отметил, что если инфляция не пойдет вниз, то вверх пойдет ключевая ставка. Тогда депозиты станут еще выгоднее.

«Во времена, когда инфляция стабильна и ключевая ставка стоит на одном и том же уровне долго, ставка по депозитам почти всегда находится в зависимости от срока самого депозита. Дольше срок — выше ставка, меньше срок — ниже ставка», — объясняет эксперт.

Мехтиев отметил, что для поиска оптимального вида вложения стоит оценить, насколько хватит финансовой подушки, которая должна помочь в непредвиденных ситуациях. По его словам, чем больше запас, тем лучше. Если он превышает ежемесячные расходы в шесть раз, то сумму превышения можно разместить на депозит, по которому проценты начисляются в конце срока.

Лучше всего, по словам эксперта, положить средства на сберегательный счет. При этом лучше выбирать счета, по которым проценты начисляются на остаток ежедневно. Мехтиев сказал, что при этом не стоит забывать, что государство гарантирует сохранность лишь суммы не более 1,4 млн руб.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила возможность заморозки вкладов россиян. Она также отметила, что банковские условия, как по кредитам, так и по депозитам во многом определяются ключевой ставкой. Центробанк будет снижать ее по мере снижения инфляции.