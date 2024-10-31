Согласно опросу Американской психологической ассоциации 2024 года, около 48% людей в возрасте 18–25 лет и 51% в возрасте 26–43 лет отмечают, что обычно испытывают стресс и чувствуют напряжение в течение рабочего дня. Существуют способы справиться с этим стрессом, и эксперт по счастью Джессика Вайс выделяет один из них — дружеские отношения. «Дружба — один из главных способов достижения счастья как в жизни, так и на работе», — утверждает она.

Это связано с тем, что, независимо от трудностей, «дружба позволяет вам общаться и находить решения проблем», говорит эксперт. Вот некоторые рекомендации по налаживанию таких отношений.

Вайс предлагает два способа, завести дружбу. «Дружеские связи чаще формируются с людьми, которых мы видим регулярно, — отмечает она. — Обедайте в одном и том же ресторане или занимайте одно и то же место в конференц-зале». Это может способствовать началу общения. Либо можно сделать кому-то «уместный на работе» комплимент. «Это положит начало более содержательному общенияю», — добавляет она. Постепенно такие беседы могут перерасти в настоящую дружбу.

В некоторых случаях могут возникнуть сложности в установлении дружеских отношений. Например, в стартапе, где работает всего пять человек, может не найтись никого, кто заинтересован в дружбе. Та же ситуация с удаленной работой. В таких случаях Вайс рекомендует расширять свои профессиональные связи.

Это означает, что стоит «посещать мероприятия, вступать в профессиональные ассоциации» в своей отрасли. Участвовать в любых активностях, которые помогут познакомиться с людьми, способными поддержать в трудные времена на работе.

«Расширять свой круг профессиональных знакомств можно не только в офисе, но и в рамках вашей рабочей сферы», — говорит Вайс. В конечном счете не обязательно иметь большой круг общения. «Даже один хороший друг на работе может изменить ситуацию», — подчеркивает Вайс.

ИИ может быть полезным, но не вдохновляющим инструментом для написания электронных писем. Он может сделать гораздо больше, чтобы помочь человеку достичь поставленных целей, произвести впечатление на босса и снизить уровень стресса.