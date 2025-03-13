Говоря об инвестициях в 2025 году в России важно учитывать, что денежно-кредитная политика (ДКП) останется жесткой как минимум на протяжении первой половины года, говорит Юлия Хандошко, СЕО брокера Mind Money (ранее «Церих»). По ее словам, к концу года ключевая ставка может снизиться до 16-17%, но даже это — очень оптимистичный прогноз. Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».

«Кроме того, российский рынок остается заложником геополитики, и его рост во многом зависит от возвращения на рынок иностранных инвесторов, особенно из недружественных стран. Это не вопрос открытия границ или рынков, а скорее возможность для западных фондов снова покупать российские акции», — отмечает Хандошко.

На фоне этого, выбирая активы, она рекомендует задать себе три вопроса:

способна ли компания генерировать доход, компенсируя недостаток внешних инвестиций;

что будет с ее бизнесом, при возвращении иностранных инвесторов;

насколько бизнес-модель устойчива при жесткой ДКП.

В первом случае наиболее интересными выглядят компании нефтегазового сектора, отмечает эксперт. По ее словам, стоит обратить внимание на «Лукойл» и «Татнефть», так как они стабильно выплачивают высокие дивиденды. В плане доходности самой компании в условиях ограниченных внешних инвестиций перспективным остается «Газпром» — его акции привлекательны благодаря высокой капитализации и значительному весу в индексах.

«Что касается устойчивости в условиях жесткой ДКП и высокой ключевой ставки, стоит рассматривать не столько акции, сколько облигации. Если вас интересует определенный сектор, например, ритейл, логичнее инвестировать в корпоративные облигации этого сектора, а не в акции, — утверждает Хандошко. — Наибольший интерес сейчас представляют евробонды как альтернатива для инвесторов, ищущих стабильность, ОФЗ, которые выглядят привлекательными с учетом текущей доходности, и классические корпоративные облигации в зависимости от риска и доходности».

Ранее Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса российской брокерской компании ПБС, рассказал, куда инвестировать в 2025 году. По его словам, фонды денежного рынка, включая РЕПО с центральными контрагентами, выглядят наиболее надежным вариантом для инвестиций, обеспечивая стабильность и ликвидность.