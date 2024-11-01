Исследуя эмоционально-интеллектуальный цифровой этикет, доктор Дженни Ву, которая прошла обучение в Гарварде, пришла к выводу, что «фаббинг» подрывает доверие и ослабляет связи, в результате чего люди чувствуют себя одинокими, неуверенными, обиженными и неудовлетворенными в отношениях с собеседником, сообщает CNBC.

Многие, скорее всего, закомы с фаббингом, или «телефонным пофигизмом», когда во время разговора один из собеседников продолжает сидеть в телефоне. Такое поведение, как будто говорит: «Мой телефон важнее и интереснее, чем вы».

Фаббинг связан со сниженной социализацией. В общественных местах люди часто прибегают к фаббингу, чтобы избежать личного общения. В то же время это действие становится настолько машинальным, что многие не осознают, что делают это.

В то же время, люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта осознают это и вместо того чтобы позволять телефону захватить их внимание, предпринимают следующие три шага:

План: определите цель социального взаимодействия

Карман: держать телефон подальше

Пауза: создание зон, свободных от телефонов

Такие люди четко планируют, когда и как они будут использовать свой телефон, особенно во время общения. Чтобы не поддаваться соблазну проверить электронную почту или ленту, они планируют заранее, используя формулировки «если — то», чтобы снизить усталость от принятия решений. Например:

Если я ужинаю с кем-то, то поставлю телефон на беззвучный режим и подожду, пока трапеза не закончится, чтобы проверить его;

Если я вспомню, что мне нужно что-то сделать в телефоне во время рабочей встречи, я запишу это в блокнот и займусь этим после встречи;

Если мне обязательно нужно проверить телефон во время разговора, то я сначала предупрежу собеседника и объясню, чем я занимаюсь.

Вместо того чтобы чрезмерно критиковать себя в случае несоблюдения правил, такие люди используют тот же подход для восстановления отношений. Если они понимают, что смотрят на телефон, а не на собеседника, то убирают телефон и приносят свои извинения.

Исследования показали, что если телефон находится в пределах досягаемости, даже если он выключен, это снижает когнитивные способности собеседника. Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта лучше других понимают наклонности окружающих и стараются убедиться в том, что их поведение соответствует поставленным целям.

Чтобы добиться большей продуктивности, такие люди создают физические барьеры между собой и своими устройствами, оставляя телефоны в карманах или в другой комнате. Это помогает сосредоточиться и снижает риск срыва полноценного общения.

Постоянные уведомления держат человеческий мозг в состоянии повышенной реактивности и возбуждения. По данным исследований, на восстановление концентрации после проверки телефона уходит в среднем 23 минуты, а отвлекающие факторы отрывают от работы и общения.

Чтобы избавиться от цифровых отвлекающих факторов во время разговоров или командных сессий, рекомендуется отключить несущественные уведомления и перевести телефон в режим «Не беспокоить».

Таким образом можно избавиться от телефонной зависимости и наладить более глубокие и содержательные связи. По словам Ву, телефон всегда будет рядом, «но этот момент вашей жизни — нет».

Ранее Дэвид Рок, основатель и генеральный директор NeuroLeadership Institute, которая занимается научными разработками в области лидерства, утверждал, что есть одна вещь, которую делают успешные люди и которая помогает им достигать своих многочисленных целей: они «лучше управляют своим мозгом»