Чем больше человек использует искусственный интеллект (ИИ) в создании креативных проектов, тем меньше развивается его собственный творческий потенциал, заявила заведующая научно-исследовательской лаборатории нейролингвистических и когнитивных исследований, замдиректора Института геополитических коммуникаций РУДН Кристина Муравьева.

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Говоря о влиянии ИИ на когнитивные функции человека, эксперт отметила, что в ходе проводимых в этой области экспериментов испытуемые «очень быстро перестают сами что-то делать». «Люди перестают думать над задачей, они превращаются в исполнителей», — сказала Муравьева в выступлении в рамках конференции «Искусственный интеллект в креативных индустриях» в Центре ИИ МГИМО.

«Люди настолько начинают опираться на процессинг, что они теряют профессиональную квалификацию, т. е. академик мог позволить себе не проверить данные, что раньше невозможно было, он стал полагаться больше на эту систему», — добавила она.

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Эксперт также отметила снижение «уровня принятия решений» и неумение самостоятельно систематизировать данные при использовании ИИ. Поэтому «нужно усилить требования к отраслевикам: что должен знать специалист, что должен делать специалист, прежде чем он будет использовать искусственный интеллект», подчеркнула Муравьева.