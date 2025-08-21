Иллюзии о масштабе, ложные надежды на креатив и нереалистичные цели самой компании — это три распространенные ошибки, которые губят бренды с ограниченным бюджетом на рекламу. Об этом рассказал вице-президент по стратегии Media Instinct Group Александр Сироватский на основе анализа рекламных результатов более 3,5 тыс. брендов, передает корреспондент «Инка».
При бюджете, например, в 100 млн руб. распыление средств на все каналы — от телевидения и радио до digital и наружной рекламы — приводит к слабым позициям везде, без заметного вклада в каком-либо сегменте.
«Стратегия 360» — правильная стратегия, но она требует определенной весовой категории», — отметил эксперт, подчеркнув, что такая тактика лишает бренды шансов на рост из-за отсутствия концентрации. Он посоветовал малым брендам сконцентрироваться на одном — двух каналах рекламы.
Разброс эффективности креативных решений редко превышает 30%, отметил Сироватский. «Если у компании 1 млн руб., и она сделала креатив на 30% эффективнее, это 1,3 млн, она все равно не перебьет 1 млрд. Это очень важно. Креатив — классная штука, это мультипликатор. Если у компании есть 100 млн руб., она сделала классный креатив, у нее медиавес может быть 130. Что здорово и круто, но фундаментально не решает проблему», — пояснил эксперт.
Кроме того, в 70% случаев из кейсов изученных брендов нестандартные креативы приводили к отрицательному результату. Главное в креативе — избежать ошибок, подчеркнул эксперт.
Эксперт рассказал о кратном росте ожиданий руководства компаний от рекламы. «Из брифов 2021 года мы видим, что средняя цель по росту была 8%, а в 2024-м — 51%. Я, может, что-то не заметил, но производительность ни у кого так не выросла», — посетовал Сироватский.
Он также указал на обратную корреляцию цели по росту со средним сроком работы директора по маркетингу в компании. Если в 2021 году срок составлял 18 месяцев, то в 2024-м уже 10 месяцев.
