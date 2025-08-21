Иллюзии о масштабе, ложные надежды на креатив и нереалистичные цели самой компании — это три распространенные ошибки, которые губят бренды с ограниченным бюджетом на рекламу. Об этом рассказал вице-президент по стратегии Media Instinct Group Александр Сироватский на основе анализа рекламных результатов более 3,5 тыс. брендов, передает корреспондент «Инка».

Unsplash

Попытки небольших компаний имитировать стратегии крупных игроков

При бюджете, например, в 100 млн руб. распыление средств на все каналы — от телевидения и радио до digital и наружной рекламы — приводит к слабым позициям везде, без заметного вклада в каком-либо сегменте.

«Стратегия 360» — правильная стратегия, но она требует определенной весовой категории», — отметил эксперт, подчеркнув, что такая тактика лишает бренды шансов на рост из-за отсутствия концентрации. Он посоветовал малым брендам сконцентрироваться на одном — двух каналах рекламы.

Чрезмерная вера в креатив как в панацею

Разброс эффективности креативных решений редко превышает 30%, отметил Сироватский. «Если у компании 1 млн руб., и она сделала креатив на 30% эффективнее, это 1,3 млн, она все равно не перебьет 1 млрд. Это очень важно. Креатив — классная штука, это мультипликатор. Если у компании есть 100 млн руб., она сделала классный креатив, у нее медиавес может быть 130. Что здорово и круто, но фундаментально не решает проблему», — пояснил эксперт.

Кроме того, в 70% случаев из кейсов изученных брендов нестандартные креативы приводили к отрицательному результату. Главное в креативе — избежать ошибок, подчеркнул эксперт.

Нереалистичные цели, навязываемые руководством

Эксперт рассказал о кратном росте ожиданий руководства компаний от рекламы. «Из брифов 2021 года мы видим, что средняя цель по росту была 8%, а в 2024-м — 51%. Я, может, что-то не заметил, но производительность ни у кого так не выросла», — посетовал Сироватский.

Он также указал на обратную корреляцию цели по росту со средним сроком работы директора по маркетингу в компании. Если в 2021 году срок составлял 18 месяцев, то в 2024-м уже 10 месяцев.

Ранее эксперты BBAgency рассказали «Инку», как бизнесу сэкономить до 50% расхода на PR, использовав локальных блогеров и бренд-медиа.