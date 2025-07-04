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Минасян обратил внимание, что в 2024 году доля иностранных решений в сегменте сетевой безопасности сократилась до 40–45%, тогда как спрос на российские NGFW (New Generation Fire Walls, межсетевые экраны нового поколения для фильтрации трафика, имеющие все функции брэндмауэра) продолжает расти. Он объясняет это отказом от западных вендоров (Cisco, Fortinet) и ужесточением регуляторных требований в России.

При этом у клиентуры также высок запрос на удобную миграцию настроек с западных решений на отечественные.

«Клиентам еще важен функционал по фильтрации сетевого трафика. Но самое главное, что все клиенты ожидают, что вендор NGFW будет не просто поставлять „железку“ с неким софтом, который умеет фильтровать сетевой трафик, но и сигнатуры постоянно обновлять. Потому что без этого файерволл, в общем-то, бесполезен, он не может показать высокого уровня защиту», — добавил глава центра. По его словам, у «Солара» в этом плане есть преимущество, поскольку компания самостоятельно производит сигнатуры — паттерны для выявления и блокировки вредоносной активности — на основе доступа к большому массиву информации от сети «Ростелекома».

Это сейчас способны делать лишь несколько российских компаний, а в ближайшие 2–3 года, по словам Минасяна, рынок NGFW в России вообще консолидируется вокруг 3–5 ключевых игроков.