Приобрести новые привычки бывает непросто, особенно когда речь идет о деньгах. Специалисты по финансовому планированию, поделились с CNBC советами по улучшению финансового положения. Оказалось, самое главное «понять, на что тратятся деньги».

«Мой совет — скачать приложение для ведения бюджета и привязать к нему банковские карты, — говорит Кевин Кумбс, сертифицированный специалист по финансовому планированию. — Это не займет много времени, а данные, которые вы получите, окажутся бесценными».

По мнению профессионалов в области финансов, добиться финансового благополучия можно так же, как и физического. Для этого нужно узнать о своих привычках в области расходов. По словам Трейси Шервуд, другого профессионала в области финансового планирования, трудно, например, начать откладывать деньги на пенсию или выплачивать долги, не зная, каковы ваши доходы и расходы.

«Начните отслеживать оба показателя, и у вас будет информация, которую вы сможете использовать ,принимая будущие финансовые решения», — говорит она. Для этого нужно проанализировать свои ежемесячные расходы. После регистрации в программе для составления бюджета стоит убедиться в том, что расходы корректно отображаются и попадают в нужные категории. По ее словам, это поможет отслеживать не только крупные, но и мелкие расходы, которые часто считают несущественными.

По словам другого эксперта, Джеймса Гуарино, такие расходы кажутся мелкими и незначительными, особенно если рассматривать их по отдельности. В действительности же они накапливаются в течение года или даже нескольких лет и могут оказать существенное влияние на финансовое положение в целом.

Затем, советует Кумбс, задайте себе более масштабные вопросы, куда уходят деньги. «Были ли расходы выше или ниже, чем в предыдущем месяце? Почему? Что вы ожидаете от предстоящего месяца?» — говорит он. Кроме того, эксперт рекомендует определить причины роста расходов и подумать, есть ли способы его предотвратить.

На определенные категории трат, такие как неиспользованные подписки или питание вне дома, уходит больше денег, чем кажется на первый взгляд. Чтобы сократить расходы, нужно учесть это при составлении бюджета, который позволит жить по средствам и накопить на более крупные финансовые цели.

Как сообщалось ранее, многие люди считают, что необходимо зарабатывать определенную сумму, чтобы чувствовать себя богатыми. По словам Чарльза Чаффина, соучредителя Института финансовой психологии и профессора Университета штата Айова, они могут быть разочарованы: даже если достигнут цели или превзойдут ее, так и не почувствуют удовлетворенности своими финансами. Он дает финансовый совет.