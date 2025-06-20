Трансграничная торговля стремительно восстанавливается в России и становится одним из ключевых направлений для роста e-commerce: по мнению экспертов ПМЭФ-2025, внутренние маркетплейсы выходят на передний план, обеспечивая безопасные сделки и ускоряя доставку, что превращает кроссбордер в «голубой океан» возможностей для предпринимателей. Подробности паблик-тока «Доставляем из-за границы: как начать возить товары из-за рубежа» — в распоряжении редакции «Инка».

По данным руководителя по развитию в «Авито» Анастасии Старостиной, после резкого падения объемов в 2022 году почти в два раза, до 226 млрд руб., можно говорить, что трансграничная торговля восстановилась и в 2025 году ее оборот может превысить докризисные показатели. При этом драйверами роста стали уже не зарубежные площадки, а российские платформы, активно выстраивающие связи с поставщиками — особенно из Китая, откуда поступает до 90% товаров.

Эксперты отметили, что переход к транзакционной системе на маркетплейсах, гарантирующей безопасность сделки, стал поворотным моментом. Благодаря этому уже на этапе тестирования предприниматели разместили 350 тыс. товаров, поставляемых из-за рубежа, а к концу года «Авито» ожидает рост до 1 млн позиций.

Бывший CEO BxB by Boxberry Марат Артуганов в свою очередь обратил внимание, что скорость доставки играет ключевую роль в восприятии кроссбордера: при сроках до 7 дней покупатели перестают воспринимать заказ как международный. Также важны ассортимент, маркетинг и качество клиентского сервиса.

Экс-директор по коммерции AirBridgeCargo Петр Новоженов добавил, что важно думать не только об импорте, но и об экспорте — например в сфере моды и дизайна, где российские бренды уже готовы конкурировать.

В заключение участники сошлись во мнении, что трансграничная торговля остается «голубым океаном» с почти безграничными возможностями — главное, найти свою нишу и правильного поставщика.