Жители Марьиной Рощи в 2024 году делали самые дорогие интернет-заказы в Москве со средним чеком 11 493 руб., показало исследование PIM.DATA. Сервис проанализировал заказы 3 млн москвичей (33% взрослого населения города) в прошлом году, определив районы с наивысшим средним чеком. Подробности — в распоряжении «Инк.»

За Марьиной Рощей следуют Филевский Парк (10 911 руб.) и Западное Дегунино (8045 руб.). Высокие показатели первых двух районов объясняются предпочтением крупных заказов с дорогими товарами, а в Западном Дегунино — большим числом новостроек и малым количеством офлайн-магазинов.

В топ-10 районов по среднему чеку также вошли Академический (7668 руб.), Москворечье-Сабурово (7570 руб.), Донской (7043 руб.), Хамовники (6867 руб.), Бутырский (6857 руб.), Нагатино-Садовники и Даниловский (по 6588 руб.).

Самые низкие чеки зафиксированы в районах Восточный (2872 руб.), Бекасово (3637 руб.), Лианозово (3873 руб.), Чертаново Центральное (3878 руб.) и Зябликово (3886 руб.). По выкупаемости лидируют Савёлки (92,81%), Куркино (92,75%) и Старое Крюково (92,59%), а аутсайдерами стали Мещанский (86,69%), Метрогородок (86,73%) и Арбат (87,22%).

Среди округов Москвы наибольший средний чек у Центрального (6176 руб.), Западного (6036 руб.) и Северо-Восточного (5613 руб.), тогда как Троицкий (4303 руб.), Восточный (4714 руб.) и Новомосковский (4767 руб.) показали худшие результаты.

«Наше исследование подтверждает, что покупательские привычки в Москве значительно различаются в зависимости от географии, и это очень важная информация для ориентированного на москвичей бизнеса», — отметил руководитель коммерческой горизонтали PIM Solutions Владислав Яриков, подчеркнув, что данные помогают настраивать маркетинг, логистику, выбирать районы для новых магазинов и корректировать ценовую политику.