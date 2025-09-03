Наиболее перспективными направлениями для российского малого и среднего бизнеса на рынке стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) являются агропромышленный сектор (переработка и поставки), туризм (включая медицинский), биофармацевтика, органическая косметика и ИТ. Об этом рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов на ВЭФ-2025.

Еще для российского МСП есть большой потенциал в автомобильной отрасли, особенно в сфере разработки программного обеспечения, добавил Маслов. Эксперт также посоветовал обратить внимание на Вьетнам и Индонезию для выхода на рынок АТЭС. Многие предприниматели сосредоточены на Китае, однако не стоит забывать о других перспективных направлениях, добавила директор торгово-логистической компании InterBiz Илона Горшенева-Долунц. КНР остается базой, но она стала дорогой из-за цифровизации и дефицита дешевой рабочей силы, а другие страны Юго-Восточной Азии предлагают много интересных альтернативных направлений.

В свою очередь, основатель платформы Qifa Сунь Тяньшу считает, что сначала следует закрепиться в Китае, а затем расширяться в Японию, Корею, Вьетнам и другие страны. Он также описал барьеры для выхода на зарубежные рынки, включающие различия в стандартах сертификации, сложности таможенного регулирования и логистические трудности.

Арбитр Шанхайского международного арбитражного центра, руководитель пекинского офиса China Window Consulting Group Александр Зайнигабдинов рассказал в свою очередь о возможности использовать третьи страны, например Лаос и Мьянму, для обхода торговых барьеров и оптимизации логистики, что позволяет упростить доступ к китайскому рынку и избежать проблем, связанных с продвижением отдельных видов продукции.

Специалисты считают важным учитывать особенности местного менталитета и практик.

Так, в Индонезии популярной практикой является предложение от местных чиновников войти в бизнес, а в Китае такое будет рассматриваться исключительно как коррупция, привел пример Маслов.

В Таиланде, например, более расслабленный темп жизни, другой формат работы, поэтому тайцы могут затягивать сроки, но они всегда доводят дело до конца, поделилась Илона Горшенева-Долунц.

Маслов же призвал россиян, желающих работать с Востоком, в целом отказаться от иллюзий быстрого успеха и быть готовыми к самостоятельной работе по изучению рынка, налаживанию связей и созданию команды. По его мнению, успех на этих территориях, несмотря на поддержку со стороны различных организаций, зависит от личных усилий и настойчивости предпринимателей, а также их желания и готовности к переобучению.